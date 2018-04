blogo

: Avvistato cacciatorpediniere USA verso la Siria - #Avvistato #cacciatorpediniere #verso - zazoomnews : Avvistato cacciatorpediniere USA verso la Siria - #Avvistato #cacciatorpediniere #verso -

(Di martedì 10 aprile 2018) 17.20 - La situazione inha acquisito priorità talmente alta da spingere il Presidente USA Donald Trump, già intervenuto in giornata sulla vicenda, a cancellare quello che sarebbe stato il suo primo viaggio ufficiale in America Latina per concentrarsi proprio sulla risposta da dare all'attacco chimico di sabato a Duma, in.La Casa Bianca ha reso noto oggi che Donald Trump resterà a Washington per poter affrontare al meglio la questionena e intervenire in modo tempestivo non appena ci saranno elementi a sufficienza per attribuire le responsabilità di quell'attacco costato la vita a decine di persone.A prendere il posto di Donald Trump nel viaggio in America Latina ci penserà il vice presidente Mike Pence, che si recherà in Perù per il Summit delle Americhe e successivamente visiterà la Colombia per conto di Trump. 14.10 - Il Presidente USA Donald Trump è intervenuto ...