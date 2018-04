Autostrade | Tutor resta | ma sostituito da nuovo sistema

Copiato il brevetto : Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i Tutor : Autostrade per l'Italia deve rimuovere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale. Il sistema che rileva la velocità media dei veicoli è stato creato da una piccola azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino.Continua a leggere

Togliere i tutor della velocità dalle Autostrade : “Violato il brevetto” : Un tutor per il controllo della velocità sulle autostrade (Mauro Scrobogna / LaPresse) La Corte d’Appello di Roma ha deposto la sentenza stamani: autostrade per l’Italia “deve rimuovere il sistema di sorveglianza sul traffico stradale denominato tutor o Safety tutor”. Motivo: costituisce “contraffazione del brevetto nazionale d’invenzione n.IT01.310.318 di cui è titolare la Craft s.r.l.”. La decisione arriva al termine di una ...

