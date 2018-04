Autostrade | Tutor resta | ma sostituito da nuovo sistema

Giudici ad Autostrade : rimuovere tutor - brevetto copiato. Società replica : Tutor resta ma sostituito da nuovo sistema : "Il Tutor non verrà rimosso dalla rete di Autostrade per l'Italia, ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale". Lo comunica Autostrade per l'Italia, dopo la ...

La sentenza della corte d'Appello : 'Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere tutti i tutor - copiato il brevetto' : La corte d'Appello di Roma ha stabilito che Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere e distruggere tutti i tutor presenti sulla rete autostradale perché il brevetto è di proprietà della Craft, una ...

Autostrade - i giudici : “Rimuovere i tutor - brevetto copiato”. La replica : “Li sostituiremo - il servizio rimane” : Autostrade per l’Italia ha copiato il brevetto dei tutor per rilevare la velocità e ora dovrà rimuoverli. La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che la società ha copiato il brevetto di una piccola ditta toscana, la Craft di Greve in Chianti (Firenze). I magistrati hanno riconosciuto la violazione e ordinato la rimozione e la distruzione delle attrezzature esistenti. Ha poi previsto un sanzione civile in favore della Craft, pari a ...

Autostrade : Tutor resta - ma lo cambiamo : 18.50 Il 'Tutor' (che ha ridotto del 70% il numero di morti)non verrà rimosso dalla rete di Autostrade per l'Italia,ma sarà sostituito con un nuovo sistema. Così dopo la decisione della Corte d'Appello di Roma che ha stabilito che i 'Tutor' costituirebbero una forma di violazione del brevetto di una ditta toscana: la Craft, che riceverà 500 euro (multa per Autrostrade) per ogni giorno di ritardo nell'osservanza della sentenza. Autostrade andrà ...

Tutor - La sentenza : "Via dalle Autostrade - brevetto copiato" : Il brevetto del Tutor, il sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli, non è di autostrade per l'Italia, bensì della Craft srl, azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha anche ordinato la rimozione e la distruzione di tutti gli apparecchi attualmente presenti sulla rete gestita dalla società e ne ha vietato l'ulteriore produzione. "Il sistema di ...

"Tutor va rimosso" - Autostrade : "Lo sostituiamo" : "I l Tutor non verrà rimosso, ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale ". E' quanto garantisce Autostrade per l'Italia in una nota, dopo la decisione di oggi ...

Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere tutti i tutor : 'Copiato il brevetto' : La corte d'Appello di Roma ha stabilito che Autostrade per l'Italia dovrà rimuovere e distruggere tutti i tutor presenti sulla rete autostradale perché il brevetto è di proprietà della Craft, una ...

Autostrade - i giudici : “Rimuovere i tutor - brevetto copiato”. La replica : “Sostituiremo il sistema” : Autostrade per l’Italia ha copiato il brevetto dei tutor per rilevare la velocità e ora dovrà rimuoverli. La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che la società ha copiato il brevetto di una piccola ditta toscana, la Craft di Greve in Chianti (Firenze). I magistrati hanno riconosciuto la violazione e ordinato la rimozione e la distruzione delle attrezzature esistenti. Ha poi previsto un sanzione civile in favore della Craft, pari a ...

Tutor - la Corte d'Appello : Autostrade ha violato il brevetto - vanno rimossi : Via i Tutor dalle Autostrade: costituiscono una violazione di brevetto. È quanto emerge da una sentenza della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale la società Autostrade ha...

Autostrade : Tutor resta - ma sostituito da nuovo sistema : Il Tutor non verrà rimosso dalla rete di Autostrade per l'Italia, ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale. Lo comunica Autostrade per l'Italia, dopo la ...

Copiato il brevetto : Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i Tutor : Autostrade per l'Italia deve rimuovere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale. Il sistema che rileva la velocità media dei veicoli è stato creato da una piccola azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino.Continua a leggere

"I Tutor devono essere rimossi dalle Autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di Roma : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...

La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle Autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

«Il Tutor non è di Autostrade : lo rimuova e paghi 500 euro al giorno» : Dopo la decisione della Cassazione del 2015, che stabilì che l’invenzione era di un’azienda di Greve in Chianti , ora il tribunale impone di non fabbricarlo, commercializzarlo e utilizzare il sistema. Oppure di comprare il brevetto