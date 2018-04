: La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un… - ilpost : La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un… - TgLa7 : Giudici ad #Autostrade : rimuovere #tutor , brevetto copiato. 'Per ogni giorno di ritardo 500 euro di sanzione' - giusmo1 : La sentenza della Corte d'Appello: 'Via i Tutor dalle autostrade'.'Copiato il brevetto' -

Il '' (che ha ridotto del 70% il numero di morti)non verrà rimosso dalla rete diper l'Italia,ma sarà sostituito con un nuovo sistema. Così dopo la decisione della Corte d'Appello di Roma che ha stabilito che i '' costituirebbero una forma di violazione del brevetto di una ditta toscana: la Craft, che riceverà 500 euro (multa per Autrostrade) per ogni giorno di ritardo nell'osservanza della sentenza.andrà in Cassazione (ragioni fondate in 4 precedenti sentenze di merito in tutti i gradi di giudizio).(Di martedì 10 aprile 2018)