Autostrade per l' Italia dovrà rimuovere e distruggere tutti i Tutor | Ha copiato il

Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le Autostrade di Italia - Francia - Spagna e Portogallo : Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Autostrade : al via nuovo telepass europeo per auto : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – telepass, società del gruppo Atlantia e leader mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale, lancia il telepass europeo per le auto. Grazie all’accordo tra telepass, il gruppo francese Aprr-Area e la spagnola Pagatelia, i clienti italiani possono ora viaggiare liberamente sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese. Questo nuovo servizio, si legge in una nota, si ...

Autostrade : al via nuovo telepass europeo per auto (2) : (AdnKronos) – Grazie ai servizi telepass per veicoli leggeri e pesanti, la società del gruppo Atlantia detiene la leadership mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale. In particolare, l’azienda è leader della mobilità in Europa per effetto della propria innovativa piattaforma interoperabile che abbina la tecnologia a micro onde con quella satellitare, certificata di recente in Belgio per i mezzi pesanti. Finalmente, ...

Autostrade : al via nuovo telepass europeo per auto (3) : (AdnKronos) – Per i clienti telepass, per accedere al nuovo ‘telepass europeo’, è sufficiente richiedere l’attivazione sul proprio contratto telepass Family presso i Punto Blu presenti sulla rete autostradale e ottenere il nuovo dispositivo. Per i nuovi clienti, invece, basterà sottoscrivere un contratto telepass Family e contestualmente all’attivazione del nuovo servizio richiedere il dispositivo interoperabile. ...

Autostrade : al via nuovo telepass europeo per auto (4) : (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi – sottolinea Gabriele Benedetto, ad di telepass – di presentare questa importante novità per i veicoli leggeri, che consente per la prima volta in Europa, di viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi”. Dopo il successo del telepass Eu per i veicoli pesanti, interoperabile in 7 Paesi, aggiunge, “il nuovo dispositivo per le auto, è un’ulteriore dimostrazione che la ...

Pasquetta da bollino rosso - prima il picnic poi in coda sulle Autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni di italiani : ROMA - Complice la giornata di sole, è stata una Pasquetta da bollino rosso fra gite fuori porta e rientri dalle vacanze pasquali. Traffico intenso sulle autostrade e strade extraurbane, ...

Pasquetta - traffico sulle Autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni. Boom musei : Tutti fuori casa per approfittare della giornata di sole. traffico molto intenso: criticità a metà giornata nei nodi di Roma e Napoli. Previsioni meteo: a metà settimana torna il brutto tempo Buona ...

TRAFFICO PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni Autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Autostrade - Atlantia si allea con Acs per il controllo di Abertis : Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia, fa un passo probabilmente decisivo verso la conquista della sua omologa spagnola Abertis. Dopo diversi giorni di indiscrezioni e mezze conferme, è stato ufficializzato l'accordo con i "rivali" del gruppo delle costruzioni iberico Acs di Florentino Perez, limprenditore noto al grande pubblico per essere il presidente del Real Madrid. Con l'intesa, Atlantia ha scelto di allearsi ...

Maltempo : ha smesso di nevicare sulla rete di Autostrade per l’Italia : Sono terminate le precipitazioni nevose sulla rete di Autostrade per l’Italia. Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di Catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo saranno diramati tramite: ...

Autostrade ancora chiuse e altre con disagi per il maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Maltempo - neve a Milano e Torino. Autostrade - pericolo gelicidio : Chiuse questa mattina tratti di A1 e A26. Un senzatetto morto per il freddo a Mantova. Allerta in Emilia e Liguria, in Piemtone pericolo valanghe