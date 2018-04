“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor” Sentenza choc per la società che gestisce

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità pergli automobilisti. Autostrade per l’Italiai “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “”, intendiamo proprioquelli esistenti sulla intera rete autostradale italiana. Perché? Perché c’è stata una violazione di brevetto. Ebbene sì, è quanto ha stabilito, al termine di una causa avviata nel 2006, unadella Corte d’Appello di Roma secondo cui il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale chiamato Tutor (il dispositivo che calcola la velocità media delle auto) installato da Autostrade per l’Italia sulla rete da essa gestita in concessione, ...