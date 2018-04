Autobomba nel Vibonese - un arresto per detenzione di armi - : Domenico Di Grillo, 71 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di un fucile e di 46 munizioni. L'arresto sarebbe avvenuto nell'ambito delle indagini sull'esplosione che ieri ha ...

Autobomba nel Vibonese : ?ucciso ex candidato comunale : "Le cosche stanno alzando il livello". A lanciare l'allarme è la Dda di Catanzaro pochi minuti dopo l'esplosione di un'Autobomba a Cervolaro di Limbadi, nel Vibonese. In quella Ford Fiesta avvolta dalle fiamme ha perso la vita il 42enne Matteo Vinci, mentre il padre Francesco ne è uscito gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale in prognosi riservata. Che si sia trattato di un attentato di 'ndranghetista, lo hanno stabilito gli ...

