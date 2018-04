Autobomba Limbadi Wanda Ferro | Fi | | più efficienza nei controlli

Autobomba Limbadi - attentato a famiglia Vinci in Calabria/ Arrestato il cognato dei boss Mancuso : Vibo Valentia, bomba in auto: morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune. Le ultime notizie sull'esplosione: la vittima aveva denunciato la sorella di un boss locale(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:35:00 GMT)