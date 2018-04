Autobomba a Limbadi | la madre della vittima | Mai avuto paura Vivrò e combatterò

repubblica

: ?? Autobomba a #Limbadi, nel #vibonese. Muore un 42enne, già candidato alle comunali. Indaga la Dda. Gli investigato… - repubblica : ?? Autobomba a #Limbadi, nel #vibonese. Muore un 42enne, già candidato alle comunali. Indaga la Dda. Gli investigato… - repubblica : ?? Esplode un'autobomba a #Limbadi: un morto e un ferito. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: è la #ndrangheta che… - repubblica : ?? Autobomba a #Limbadi, in provincia di #ViboValentia: l'ipotesi principale è bomba di #ndrangheta, indaga la Dda.… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Matteo Vinci ucciso ieri in un attentato, la donna: "Siamo sicuri che siano stati i Mancuso. Ma di loro non ho maie non ne avrò mai"