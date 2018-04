Australia | vittima dei bulli | tenta il suicidio due volte in un mese

Il suicidio di una quattordicenne vittima di bullismo sconvolge l'Australia Video : Una ragazza di quattordici anni, molto famosa in #australia quando aveva appena otto anni, perché la sua immagine era usata come volto delle campagne di Akubra il famoso cappello stile cowboy si è tolta la vita dopo essere stata molestata online nella sua citta', Katherine. La notizia è stata diffusa dal padre della ragazza, Tick Everett, che non ha fornito dettagli sugli atti di #bullismo subiti dalla figlia, ma ha detto che con il suo gesto ...