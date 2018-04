: 70 civili morti in un attacco CHIMICO in SIRIA oggi.Non guardare da 7 anni il massacro di un popolo inerme verrà ri… - GassmanGassmann : 70 civili morti in un attacco CHIMICO in SIRIA oggi.Non guardare da 7 anni il massacro di un popolo inerme verrà ri… - SaveChildrenIT : I nostri partner a Douma, #Siria, raccontano di bambini tra le vittime e civili con cornee bruciate, convulsioni e… - repubblica : Siria, 40 persone uccise a Duma. Si sospetta attacco chimico. Medico: 'Bomba al cloro sganciata sulla città' [news… -

"Non possiamo lasciare che atrocità" come quella in"si verifichino": all'chimico "mo con". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, senza però fornire dettagli sul tipo di risposta e sulla tempistica. Trump, come già annunciato, deciderà comeall'nelle prossime ore.(Di martedì 10 aprile 2018)