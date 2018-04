Atp Marrakech | in campo tre azzurri

Tennis - Atp Marrakech 2018 : Thomas Fabbiano esce in due set per mano del francese Richard Gasquet : La Francia continua ad essere la bestia nera dell’Italia del Tennis: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, il nostro Thomas Fabbiano è stato eliminato in due set per mano del transalpino Richard Gasquet con il punteggio di 6-1 7-6 (2) in un’ora e mezza scarsa di gioco. Nel primo set l’azzurro inizia subito male, cedendo il servizio in apertura, poi il transalpino riesce ad allungare. I game sono tutti ...