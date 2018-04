Atp Marrakech | avanza solo Arnaboldi

Tennis - Atp Marrakech 2018 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...

Tennis - Atp Marrakech 2018 : Paolo Lorenzi eliminato in due set al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...

Tennis - Atp Marrakech 2018 : Matteo Berrettini sconfitto al primo turno in due set da Nikoloz Basilashvili : Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Marrakech: l’azzurro è stato sconfitto al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili in due set con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 95 minuti di gioco. In entrambe le partite l’italiano ha avuto l’occasione di portarsi avanti di un break, ma non ha concretizzato. Nel primo set è il georgiano il primo a scappar via, salendo 2-0 dopo aver convertito la ...

Tennis - Atp Marrakech 2018 : che esordio per Andrea Arnaboldi! Battuto in due set Dolgopolov : Un anno e nove mesi dopo Andrea Arnaboldi torna a vincere un match nel circuito ATP. Un grandissimo esordio quello del Tennista lombardo nel torneo di Marrakech. Il 30enne di Cantù, numero 221 del mondo e proveniente dalla qualificazioni, è riuscito a battere in due set l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 52 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo. Un 6-2 6-3 netto per l’azzurro, che ha impiegato meno di ...

Atp Marrakech : in campo tre azzurri : Tre gli azzurri in campo oggi nel primo turno del torneo Atp di Marrakech, in Marocco. Andrea Arnaboldi, passato attraverso le qualificazioni, affronta l'ucraino Alexandr Dolgopolov, Matteo Berrettini ...