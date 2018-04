Astorre | grazie Di Biase per lavoro svolto e auguri a Pelonzi capogruppo

romadailynews

(Di martedì 10 aprile 2018) Roma – Di seguito la nota di Bruno, senatore del PD. “Voglio formulare i miei miglioridi buona Giulio, eletto oggidel PD a Roma. L’unanimità con la quale è stato scelto è il segno dell’apprezzamento e del riconoscimento della sua capacità di fare squadra da parte dei colleghi. Sono sicuro che l’esperienza maturata in questi anni da Giulio nelle istituzioni sarà un valore aggiunto per guidare il gruppo capitolino nel difficile ma importante ruolo di opposizione all’amministrazione Raggi. Ringrazio Michela Diper ilfinora e afaccio il mio più grande in bocca al lupo!”. L'articoloDiperproviene da RomaDailyNews.