huffingtonpost

: Assenteismo, dieci arresti a Pozzuoli [news aggiornata alle 08:12] - repubblica : Assenteismo, dieci arresti a Pozzuoli [news aggiornata alle 08:12] - rep_napoli : Assenteismo, dieci arresti a Pozzuoli [news aggiornata alle 09:57] - lsaccani67 : RT @HuffPostItalia: Assenteismo a Pozzuoli (Napoli): 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavo… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare ino scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a) hanno arrestato 10- ora ai domiciliari - delmultipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano alla timbratura per conto dei colleghi assenti ma si erano accordati per nascondere i badge tutti in un cassetto da dove ognuno di loro, a turno, poteva prenderli per timbrare. Le indagini sono state condotte grazie a riprese investigative e riscontri effettuati tramite pedinamenti. La Procura generale della Corte dei Conti avvierà gli accertamenti per stimare il danno erariale e procedere al recupero.