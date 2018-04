Assemblea dei gruppi parlamentari dem | Martina | non siamo interscambiabili con la Lega

Pd - Martina 'Non facciamo da piano B ad altri partiti'. I dem verso dei conti in Assemblea : ROMA. 'Noi non facciamo da 'piano B' ad altre forze, siamo coerenti con gli italiani. Gli altri risolvano le loro ambiguità di fondo'. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite di Che ...

A Norcia l'Assemblea dei Borghi più belli d'Italia : PERUGIA Si terrà mercoledì 4 aprile alle ore 11 nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia, la presentazione del programma dell'assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia che ...

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si è parlato dei problemi del settore Agenzie delle Entrate ma anche dei problemi che riguardano la sede di Ragusa nel corso dell'Assemblea sindacale

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si parlerà della riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, dei passaggi della fascia economica e del contratto di lavoro

Camere - M5S nel caos. Rinviata l'Assemblea dei parlamentari : Malumore in casa 5 Stelle. La prima assemblea congiunta del MoVimento, convocata per oggi alle 13 alla Camera dei deputati, è stata Rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione. L'...

Camere - M5s rinvia Assemblea dei gruppi. Rosato : “Confronto se si riparte da zero” : Il Partito Democratico, da un lato, è disposto al confronto “se si riparte da zero“. Il M5s, dall’altro, alle prese con i malumori della base per la trattativa con il centrodestra sulle presidenze delle Camere, rinvia l’assemblea congiunta dei gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama convocata per le 13 sulla questione. Non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo ...

M5S - prima Assemblea dei deputati : Roberto Fico torna in pole : Nuovo giro di consultazioni per il M5S che ha appena terminato la prima assemblea con i 225 nuovi deputati. Il primo partito che incontreranno i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo è Forza ...

Legambiente : l'Assemblea dei delegati ha eletto il nuovo gruppo dirigente : ... Presidente nazionale di Legambiente - i temi ambientali sono sempre più centrali per fronteggiare le emergenze e per riconvertire l'economia in chiave ecologica, come è evidente anche dalla recente ...

Tim - Assemblea il 24 aprile : Elliott ha 10 giorni per chiedere la revoca dei consiglieri Vivendi : Tim ha ufficialmente convocato l'assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i ...

La risposta dell'Assemblea dei redattori di askanews alla lettera dell'A.D. : Roma, 30 gen. , askanews, L'assemblea di askanews considera irricevibili e giudica strumentali, pretestuose e non rispondenti al vero le affermazioni contenute nella lettera indirizzata ai singoli ...

Beach volley - l’Assemblea della LIBV per la salvaguardia dei grandi raduni amatoriali : Con l’entrata in vigore del nuovo Manuale del Beach volley 2018 l’attività amatoriale della pallavolo su spiaggia rischia un brusco stop. Ai tornei autorizzati Fipav, tra questi c’erano le manifestazioni oceaniche di inizio e fine stagione, come ad esempio quelle di Bibione o Bellaria, momenti di aggregazione ma anche di grande promozione per il Beach volley a livello amatoriale e non solo, potranno partecipare solo atleti tesserati Fipav ...