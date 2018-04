Assegno di divorzio | tenore di vita al verdetto finale della Cassazione

Assegno di divorzio - Cassazione : il tenore di vita conta/ Il pg Matera : “Il principio Grilli non basta" : Assegno di divorzio, Cassazione: il tenore di vita conta, il pg Marcello Matera: “Il principio Grilli non basta”. Nuova svolta per quanto riguarda l’Assegno di mantenimento(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Il tenore di vita va preso in considerazione per l'Assegno di divorzio. La richiesta del pg della Cassazione : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto 'Grilli' che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà ...

