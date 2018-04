Asilo dell' orrore in Brianza - Le intercettazioni nell' aula dei maltrattamenti

Brianza - Maltrattamenti ai bimbi dell'Asilo : maestra ai domiciliari : M altrattamenti su minori. E' questa l' accusa nei confronti di una maestra d'asilo di 45 anni . La donna è sgli arresti domiciliari in base all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza ...

Bando educatore Asilo nido e scienze della comunicazione : info e requisiti Video : Procediamo con nuove informazioni che riguardano i bandi pubblici [Video] in scadenza a fine aprile e inizio maggio: due concorsi per l'assunzione di personale, nel ruolo di educatore asilo nido, scienze della comunicazione, sociologia e psicologia. Concorso educatore asilo nido Il comune di Crema ha indetto un Bando pubblico, per l'assunzione di due posti di educatore asilo nido, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Per l'ammissione al ...

Torino : bambina non vaccinata fermata dai vigili urbani all’ingresso dell’Asilo : E' accaduto a Torre Pellice: i vigili urbani hanno impedito a una bambina di meno di tre anni di entrare all'asilo perché non in regola con i vaccini.Continua a leggere

Abusi sui figli piccoli dei dipendenti della Banca d'Italia : l'arresto del maestro che imbarazza l'Asilo Montessori : Abusi sessuali su dodici bambine tra i 3 e i 5 anni. Nella scuola Montessori interna alla sede della Banca d'Italia, frequentata dunque dai figli dei dipendenti di via Nazionale. Ora che il docente di ...

Asilo scuola dell’obbligo - perché Macron ha ragione (e l’Italia fa pena) : Stabilire – come ha appena fatto il presidente francese Emmanuel Macron in Francia – che i bambini vadano a scuola dai tre anni in poi può sembrare una scelta poco rivoluzionaria. Dalla percezione che abbiamo, a tre anni tutti i bambini vanno alla scuola ancora chiamata, erroneamente, “materna” (mentre si chiama più correttamente “scuola dell’infanzia”). Si tratta però di una percezione non del tutto ...

La scuola dell'obbligo? Inizia all'Asilo : Combattere le diseguaglianze sociali rendendo obbligatoria la scuola materna e facendo cominciare il percorso educativo a tre anni invece che a sei. Emmanuel Macron annuncia, a partire dal 2019, una rivoluzione più simbolica che reale ma non per questo meno significativa nella Francia che il presidente sta cercando di plasmare e segnare in questo quinquennato "in marcia". I numeri dicono che sono appena 20-30mila i bimbi francesi esclusi ogni ...

Roma - l’Asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...

"Settimana della scienza" : laboratori anche per i bambini dell'Asilo "Regina Margherita" di Saluzzo : In occasione della 'Settimana della scienza', i bambini dell'asilo Regina Margherita, ieri , giovedì 15 marzo, , hanno partecipato ad uno degli interessantissimi laboratori dal titolo 'Il bosco in una stanza' presso la biblioteca civica.