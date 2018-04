Arriva la nuova Ford Focus | a luglio la quarta generazione

10/04/2018 Arriva la nuova Ford Focus : L’ arrivo della nuova Ford Focus è stato anticipata da un breve video diffuso in rete. L’auto che insieme alla Fiesta rappresenta al meglio il marchio in tutto il mondo sta per essere presentata nella sua veste definitiva. Si tratta della quarta generazione di un’auto conosciuta ovunque, che è l’icona di un marchio. Famosissima nella prima serie, anche per le vittorie nei Rally, modificata nella sostanza nella seconda ...

Gabriel Garko - nuova fidanzata?/ Dopo Adua Del Vesco Arriva un nuovo amore per l'attore : Dopo la rottura con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ritrova il sorriso con una nuova fidanzata? Scoppia il gossip sulla nuova, presunta, fiamma dell'attore. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Sul Lago Maggiore Arriva Badzar - la nuova app per il turismo : Chi opera nel mondo del turismo potrà inserirsi e registrarsi gratuitamente per poter mostrare la migliore offerta che sia food, fashion lifestyle o beauty. Alcuni luinesi, varesini e milanesi si ...

F1 - dopo il logo e l'inno Arriva la nuova mascotte : ROMA - Nuovo logo, nuovo inno ... e adesso anche una nuova mascotte. La Formula 1 targata Liberty Media continua ad attrezzarsi per trasformarsi in uno spettacolo più adatto al gusto americano. La ...

“Una congiura sull’Isola dei Famosi”. La “santa alleanza” contro Valeria Marini : tra i naufraghi - la nuova Arrivata non è ben vista. E mentre qualcuno finge simpatia - ecco rafforzarsi il fronte degli avversari. Cosa sta succedendo in Honduras : Che il suo sbarco sull’Isola dei Famosi sarebbe stato un momento topico di questa edizione 2018 era Cosa da mettere ampiamente in preventivo. Quello di Valeria Marini non è un nome come gli altri e la decisione della produzione di farla arrivare in Honduras è stata presa soprattutto per mischiare nuovamente le carte in vista di un finale di reality che a questo punto si preannuncia pepatissimo. Lei, la Valeriona nazionale, non ha ...

Sta Arrivando per Honor 9 l’aggiornamento B362 : a cosa serve la nuova patch Oreo : Stiamo per vivere nuovamente giorni intensi con il tanto chiacchierato Honor 9, in virtù del fatto che lo smartphone Android è in procinto di ricevere l'aggiornamento B362. Al momento della pubblicazione dell'articolo non è ancora chiaro quale sia il changelog ufficiale del pacchetto software, ma grazie ad una fonte come StechGuide possiamo farci quantomeno un'idea più chiara delle ragioni che hanno indotto i tecnici a rilasciare questo ...

Snapchat - Arriva Snap Map : ecco a cosa serve la nuova funzione : In seguito, oltre a consultare le mappe di tutto il mondo, sarà possibile scorrere i vari aggiornamenti sulla parte bassa dello schermo, come avviene con le storie. Snapchat, ci risiamo: Rihanna ...

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : Arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

Arriva la nuova compagnia "Joon" con i voli Napoli-Parigi : "Joon è un'esperienza di volo nuova, un prodotto più competitivo e innovativo, con una nuova livrea e nuove uniformi, ma tutto il resto appartiene al mondo Air France: dalla qualità dei servizi ai ...

Maltempo - Arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Isola - Francesca Cipriani in love : nuova coppia? I telespettatori avevano già intuito qualcosa - poi è Arrivato l’indizio che ha scacciato ogni dubbio : chi è il fortunato del momento : Gossip che bolle all’Isola dei Famosi. Chi riguarda l’ultimo sospetto? Francesca Cipriani, ovviamente. Durante il day time un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. Franco Terlizzi a lei e Simone Barbato ha promesso di regalare il proprio soggiorno a Playa Bonita se e qualora dovesse essere lui a vincere la prova settimanale domani sera. Quella che oggi, però, sembrerebbe essere ...

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : Arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Arriva "Rapture" - nuova serie sull'hip-hop targata Netflix : recensione e clip in anteprima : L'episodio a lei dedicato è in pratica la cronaca di un anno della sua vita durante la registrazione e promozione del suo disco del 2017 "Laila's Wisdom", candidato al Grammy come miglior album rap e ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne Arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...