Arrestati quattro primari e un dirigente Prestavano servizio in ospedali pubblici

Tangenti sanità : Arrestati a Milano quattro primari e un dirigente : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...

Tangenti negli ospedali milanesi. Quattro primari e un dirigente Arrestati per corruzione : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità milanese coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione: i primari si ...

Tangenti nella sanità a Milano - quattro primari e un imprenditore Arrestati : Due primari dell’ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla sanità milanese coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza. L’accusa è corruzione. L'articolo ...

Roma - nascondevano eroina nei barattoli di crema al cioccolato : quattro pusher Arrestati dalla polizia : Nelle immagini della polizia i pacchetti di eroina occultati dentro ai barattoli di crema al cioccolato in un appartamento al Casilino a Roma. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite tra donne e aver visto quattro coinquiline, originarie del Gambia, discutere animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’interno barattoli in vetro pieni di crema di nocciole; a terra ...

Volevano colpire alla maratona di Berlino Quattro Arrestati - «legami con Amri» : L’intervento della polizia tedesca. I fermati potrebbero avere legami con Anis Amri, l’attentatore islamico responsabile dell’attacco al mercatino di Natale di Berlino nel dicembre 2016

Volevano colpire alla mezza maratona di Berlino : quattro Arrestati : L’intervento della polizia tedesca. I fermati potrebbero avere legami con Anis Amri, l’attentatore islamico responsabile dell’attacco al mercatino di Natale di Berlino nel dicembre 2016

Rimini - Arrestati quattro agenti di polizia “infedeli” per abuso d’ufficio - violenze e occultamenti : All’ex nucleo ambientale della polizia municipale di Rimini capitava che certi agenti andassero per le spicce, per usare un eufemismo: perquisizioni arbitrarie di stranieri accusati di spaccio, botte a chi si ribellava, verbali falsi e denaro che, invece di essere sequestrato, veniva intascato. A causa di questi comportamenti sono finiti agli arres...

Italiani scomparsi in Messico «venduti dai poliziotti per 43 euro». Quattro agenti Arrestati | : Di Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino si sono perse le tracce il 31 gennaio

Quattro poliziotti Arrestati per gli italiani spariti in Messico : «Venduti per 43 euro» : I nostri connazionali non sono mai passati dal carcere locale: sarebbero stati invece consegnati a un gruppo criminale. La famiglia: «I nostri familiari venduti per 43 euro»

Italiani scomparsi in Messico - Arrestati quattro poliziotti| : Di Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino si sono perse le tracce il 31 gennaio

Italiani scomparsi in Messico - Arrestati quattro poliziotti : venduti a un gruppo criminale| : Di Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino si sono perse le tracce il 31 gennaio

Quattro poliziotti sono stati Arrestati per la scomparsa dei tre italiani in Messico : sono accusati della “sparizione forzata” di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Russo, di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio The post Quattro poliziotti sono stati arrestati per la scomparsa dei tre italiani in Messico appeared first on Il Post.

Tre italiani scomparsi in Messico - Arrestati quattro poliziotti : quattro agenti - tre uomini e una donna - della polizia locale di Tecalitlan (Messico, nel sud dello stato di Jalisco) sono stati arrestati in collegamento con la scomparsa, il 31 gennaio, dei tre italiani Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Lo ha detto il procuratore statale Raul Sanchez Jimenez, citato dai media messi...

Trasferiti a Zurigo i quattro "Pink Panther" Arrestati a Lugano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...