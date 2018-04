Apple iPhone 7 a prezzo sottocosto ad aprile 2018 in un volantino nazionale

Apple : Ecco iPhone 8 e 8 Plus Red - Con Livrea Rossa : Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED nella colorazione Rossa. iPhone 8 e 8 Plus Red prezzo: quanto costa? Ecco tutto quello che devi sapere su iPhone 8 e 8 Plus Red iPhone 8 e 8 Plus Red Come ampiamente anticipato dai rumors, poche ore fa Apple ha annunciato oggi iPhone 8 […]

iPhone 8 (PRODUCT)RED/ Apple presenta la Special Edition : tutte le informazioni : iPhone 8 (PRODUCT)RED, Apple presenta la Special Edition per il Global Found da destinare alla lotta per l'AIDS: ecco tutte le informazioni sul nuovo prodotto(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Tecnologia : Apple starebbe lavorando su iPhone a schermi curvi : Secondo Bloomberg, che cita sue fonti, Apple starebbe lavorando su iPhone con schermi curvi e su un sistema di controllo basato sui gesti delle dita, senza toccare il display. Il controllo con gesture sarebbe in fase di ricerca e non dovrebbe raggiungere il consumatore prima di un paio d’anni, mentre i display Oled curvi su cui starebbe lavorando l’azienda curverebbero gradualmente dall’alto al basso: anche in questo caso ...

iOS 11.3 - Apple aggiorna gli iPhone : ecco tutte le novità : La visione del mondo reale attraverso la fotocamera ha ora una risoluzione maggiore del 50 percento e supporta l'autofocus per una prospettiva ancora più nitida. Solo per i possessori dell'ultimo ...

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e Apple iPhone X : il confronto : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Con l’uscita di Huawei P20 Pro chi ha messo da parte un bel gruzzoletto per comprarsi uno smartphone inizia ad avere l’imbarazzo della scelta. Da oggi infatti sono almeno tre i telefoni disponibili che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione tanto della critica quanto del grande pubblico: oltre al P20 Pro di queste ultime ore sono già in commercio l’iPhone X di Apple e il Galaxy ...

Apple EDUCATION - COSA ASPETTARCI DALL'EVENTO?/ Si pensa ai nuovi iPhone X “economici” : APPLE EDUCATION, COSA ASPETTARCI DALL'EVENTO? Questa sera, dalle ore 17:00, andrà in scena un evento in quel di una scuola superiore di Chicago, organizzato dalla nota casa di Cupertino(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:48:00 GMT)

L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo degli smartphone : bisognerà attendere il 2020 : L'iPhone pieghevole, l'Apple sta studiando come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020 per un dispositivo che sarà in grado di fare cose incredibili.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Nuova uscita iPhone X oro e iPad super economico già domani 27 marzo? Cosa vedremo all’evento Apple : Potrebbe essere davvero dietro l'angolo un iPhone X in una Nuova colorazione e pure un iPad super economico alla portata di tutte le tasche? Per domani 27 marzo è in programma un evento formativo di Apple presso la Lane Tech College Prep High School in quel di Chicago e più di qualche fonte americana ma pure asiatica punta alle due possibili novità hardware su menzionate, come pure all'annuncio del rilascio pubblico di iOS 11.3. Perché Apple ...

Apple - il nuovo SE è un ibrido dell'iPhone X? : Le ultime indiscrezioni sul nuovo modello di smartphone "economico" raccontano di una via di mezzo col top di gamma. Forma squadrata, display a tutto schermo...

Apple sviluppa schermi micro led per iPhone : Il colosso di Cupertino utilizzerebbe una struttura di produzione segreta vicino alla sede della California per realizzare un numero ridotto di schermi a scopo...

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - ecco perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone 8 : confronto della scheda tecnica : A pochi giorni dal debutto sul mercato italiano del Samsung Galaxy S9, andremo a confrontare le caratteristiche dello smartphone dell’azienda sudcoreana, con quelle dell’Apple iPhone 8. Una sfida tra giganti, dove è difficile decretare un vincitore. Entrambi hanno aspetti in cui eccellono, mentre in altri un po’ meno. Ma in fin dei conti si tratta di dispositivi al top. Detto questo, andiamo ad analizzarli meglio nel dettaglio. Caratteristiche ...

Ecco in un video l’Apple iPhone SE 2 : Fake? : video dell’Apple iPhone SE 2 comparso in rete. Il perfetto incrocio tra iPhone X e iPhone 4. Probabile fake di una versione di iPhone che non ha avuto il successo atteso video dell’Apple iPhone SE 2 con notch stile iPhone X. L’iPhone X più compatto che mai Non sappiamo semmai la seconda versione dell’iPhone SE […]

iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo?/ Nuove immagini del gioiello di casa Apple : iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo? Nuove immagini del gioiello di casa Apple. In rete sono apparse delle foto “rubate” di quello che potrebbe essere un nuovo iPhone(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:32:00 GMT)