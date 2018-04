App test | Instagram con i Nametags | Skype con la registrazione delle chiamate | YouTube a

Lui è al telefono con un’amica - moglie gelosa gli strAppa i testicoli con le mani : La cinquantenne ha affondato le unghie nella carne e ha tirato provocando una profonda lacerazione nella parte destra dello scroto del consorte.Continua a leggere

“Sesso 21 volte la settimana : non avevo mai mal di testa”. Mariangela - mamma a tempo pieno e amante sincera : “Tre rApporti al giorno e il motivo è semplice. Ogni coppia dovrebbe fare come noi” : Viva la sincerità e viva l’amore. Il sesso in Italia è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato. Ma parliamoci chiaro: che male c’è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma che ha raccontato in diretta radio di “non aver mai ...

CAVALLERIA E PAGLIACCI/ A Roma un dittico tra Applausi agli artisti e proteste per la regia : Al Teatro dell'Opera di Roma è andato in scena il dittico CAVALLERIA rusticana e PagliACCI con la regia di Pippo Delbono, che non è stata gradita dal pubblico. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:11:00 GMT)ENZO JANNACCI/ E quel mago che non se n'è mai andato, di P. VitesWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia, di G. Pennisi

Windows 10 : Microsoft testa gli annunci pubblicitari nell’App Posta e Clendario : Sembra che Microsoft abbia trovato un nuovo modo per monetizzare Windows 10, compito affidato da Microsoft all’ex dirigente di Windows Phone Joe Belfiore. Sempre più utenti riferiscono su Reddit di aver ricevuto una spiacevole sorpresa quanto hanno aperto l’app Posta e Calendario preinstallata in tutti i PC e tablet Windows 10. A quanto pare, nella parte inferiore, appena sopra all’icona delle imPostazioni, è stato inserito un banner che ...

Video e testo TAppeto di fragole dei Modà - un “insieme di quadri” di Kekko Silvestre da Viva i romantici : Tappeto di fragole dei Modà è un singolo della band guidata da Kekko Silvestre, settimo brano estratto dal loro quarto album dal titolo Viva i romantici. Rilasciato in radio il 18 novembre 2018, vanta un Videoclip ufficiale per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato in località diverse della regione Veneto e prodotto da Run Multimedia. La clip ufficiale di Tappeto di fragole dei Modà è stato rilasciato il 28 novembre 2011 e ha superato, ad ...

Testamento biologico - il Comune di San Salvo Approva il registro trattamento dati : ... il regolamento per la disciplina dell'attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei; progetto "e-pass" " Ufficio unico per la ...

Crimi presidente commissione speciale - protesta il Pd. Pittella : “Metodo acchiAppatutto inaccettabile” : Vito Crimi è il presidente della commissione speciale che come primo atto si occuperà del def, il Documento di economia e finanza. La commissione speciale è l’organismo temporaneo che si istituisce quando non c’è un governo insediato e si devono affrontare dei provvedimenti in scadenza. Crimi, eletto con 19 voti favorevoli su 27, è stato votato da Lega e Forza Italia, come affermato dal capogruppo azzurro in commissione Lucio Malan: ...

Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acchiAppatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...

Skuola.net - gli Appunti da testo a video in pochi secondi. Nuove opportunità per gli inserzionisti pubblicitari : L'obiettivo è di arrivare, dopo lo streaming, alla possibilità di scaricare quei contenuti per portarli sempre con sé. Ma il varo dei video appunti UGC, se da un lato consegna ai ragazzi maggiori ...

Come faceva l'App di incontri Grindr a condividere con altri i dati sui test dell'Hiv : L’app di incontri per gay Grindr condivideva con altre società i dati sui suoi utenti, inclusi i risultati dei test Hiv Lo ha rivelato Buzzfeed a partire da uno studio condotto dalla no-profit norvegese Sintef, e verificato in modo indipendente dalla testata americana. La trasmissione dei dati è stata poi confermata dalla stessa azienda, che ha replicato di aver deciso di interrompere la condivisione di quelle ...

DWN : Daesh è un pretesto delle superpotenze per Appropriarsi degli idrocarburi siriani - : Gli interessi strategici degli Stati Uniti e del Regno Unito in Siria sono dovuti alla minaccia che l'Iran insieme alla Russia possa ricoprire un ruolo importante nella politica energetica e che ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : tutti gli incontri. Doppia sfida GiAppone-Italia : World Rugby ha comunicato l’elenco completo dei 26 Test Match del mese di giugno 2018, cui si andranno ad aggiungere le due sfide di accesso ai Mondiali del 2019 tra Samoa e la seconda classificata nel raggruppamento di qualificazione europeo. Per l’Italia Doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, il 2 contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito ...

Broker pavese ucciso in Messico : due colpi alla testa - il corpo in un sacco|MAppa : A fianco del cadavere è stato ritrovato un cartello in spagnolo con la scritta: «Questo mi è successo per essere un ladro». La compagna, una 28enne originaria di El Salvador, aveva denunciato la scomparsa il 20 marzo

