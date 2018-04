Blastingnews

: Anticipazioni Emigratis 2018 quarta puntata:ecco quando viene trasmessa: - GuidaTV88 : Anticipazioni Emigratis 2018 quarta puntata:ecco quando viene trasmessa: - anticipazionitv : Nella scorsa puntata di Emigratis 3 la conduttrice italiana ha stupito tutti con un bellissimo gesto ???? -

(Di martedì 10 aprile 2018) Cambia la programmazione dello show VIDEOcondotto da #pio e amedeo. Questa sera 9 aprile coloro che si sono collegati in diretta su Italiauno per re la nuovadel programma condotto da Pio e Amedeo hanno avuto modo di vedere che al posto del programma era in onda un film. Per quale motivo lo show con Pio e Amedeo non è stato trasmesso questa settimana su Italiauno?la nuova programmazione diE' questa la domanda che si stanno ponendo gli oltre 2.4 milioni di spettatori che nel corso di queste settimane hanno avuto modo di re le prime tre puntate die si chiedono ovviamenteandra' in onda ladi questa terza stagione. Perché è stata cancellata e soprattuttoavremo modo di rivedere Pio e Amedeo in tv? I fan della trasmissione sono curiosi di sapere tutta la verita' sul programma cult di ...