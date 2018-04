wired

: Annalise Keating e Olivia Pope: il crossover che entra nella storia della tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Annalise Keating e Olivia Pope: il crossover che entra nella storia della tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Annalise Keating e Olivia Pope: il crossover che entra nella storia della tv -

(Di martedì 10 aprile 2018) Iormai non sono una novità, complice soprattutto il mondo dei supereroi dove le storie dei differenti personaggi si incrociano di continuano. Eppure certiriescono invece a mantenere lo status di vero e proprio evento, come un incontro epocale tra due grandi capi di stato. E, se ad incontrarsi sono, non potrebbe essere altrimenti. Le due black queen del mondo di Shonda Rhimes hanno incrociato le loro storie in quello che sembrava sulla carta il più improponibile deie che invece si è rivelato una lezione di tv sorprendente. Ilsi struttura in due puntate, la prima appartenente alla serie Scandal (7×12) e la seconda a Le regole del delitto perfetto (4×13), che, così come avvenuto negli Usa, saranno visibili una dopo l’altra, questa sera, su Fox.appartengono a due universi completamente ...