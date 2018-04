Andate in moto tutti i giorni? Attenzione a questo effetto collaterale

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) “Il 30 per cento di chi utilizza in modo abitualee scooter, dopo circa 4 anni, presenta danni alla colonna vertebrale o ernia del disco. La percentuale aumenta per chi ha superato i 50 anni”. A lanciare l’avvertimento e’ stato Pier Vittorio Nardi presidente del Cismer, Associazione di Chirurgia Italiana Spinale Mini-invasiva e Robotica e responsabile della Chirurgia Vertebrale dell’ospedale Cristo Re di Roma. Una vita a bordo dei due ruote, secondo l’esperto, puo’ compromettere lo stato di Salute della schiena.“Oltre all’evento traumatico, l’abitudine a circolare inrino o scooter puo’ provocare danno cronico alla colonna vertebrale”, ha detto. Infatti la posizione in sella, di per se’, prevede che la colonna sia sottoposta a un certo carico a cui si associa un’ulteriore sollecitazione dovuta all’impatto tra terreno eciclo. Queste sollecitazioni ripetute ...