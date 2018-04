Anche lo Juventus Club Senise partecipa alla gara di solidarietà del 14 aprile

Calciomercato Juventus : probabile ritorno di Morata - Anche Cavani nel mirino : Calciomercato Juventus- Nel futuro di Alvaro Morata potrebbe esserci nuovamente la Juventus. Dalla Spagna sono sicuri: i bianconeri stanno lavorando al ritorno dell’attaccante, già a Torino dal 2014 al 2016 e oggi al Chelsea dopo la stagione al Real Madrid. Stando al ‘Mundo Deportivo‘, il club campione d’Italia lo ha messo tra gli obiettivi della prossima stagione e proverà a sfruttare il fatto che a Londra il giocatore ...

Champions : Juventus - Roma e MAnchester City : sogno goleada : 1 di 4 Successiva TORINO - Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita ...

Serie A Benevento - per la Juventus convocato Anche Sagna : Benevento - Sono in tutto 24 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi , allenatore del Benevento , per la gara contro la Juventus di domani alle 15. Presente in lista anche il nome di Sagna . Questo ...

Infortunio Emre Can/ Stagione finita e mondiale a rischio : salta Anche la Juventus? : Infortunio Emre Can, Stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus? Il centrocampista del Liverpool ha un problema alla schiena, riscontrato in campionato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e Anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Juventus - Dybala non si dà pace : 'Perdere fa male - Anche contro un super Real' : Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo' , , la batosta sembra invece bruciare tantissimo a Paulo Dybala . 'Le sconfitte fanno male, fanno sempre ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul MAnchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

'MAnchester United su Bale. Juventus - via libera per Martial' : TORINO - Il Manchester United non perde di vista Gareth Bale, obiettivo di lunga data. E si prepara ad un nuovo assalto con il 'tesoretto' ricavato dalla possibile cessione di Anthony Martial. Lo ...

MILAN - GATTUSO/ "La Juventus è una macchina da guerra - sembra che neAnche sudino” : MILAN, GATTUSO in conferenza stampa: "La Juventus è una macchina da guerra, sembra che neanche sudino”. Il tecnico rossonero parla in vista del big match di questa sera(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:34:00 GMT)

Champions League - Juventus-Real Madrid gratis e in HD Anche su tivùsat : L'incontro sarà visibile sul nuovo canale 20 di Mediaset, e per la prima volta gratis anche in esclusiva satellitare sul canale 20 di tivùsat. Appuntamento al 3 aprile. L'articolo Champions League, Juventus-Real Madrid gratis e in HD anche su tivùsat è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Canale 20 - che cos’è e dove vederlo? Verrà trasmessa gratis Anche Juventus-Real Madrid… : Mediaset ha aperto un nuova rete: si tratta di Canale 20 che affianca la già ricca offerta del Biscione. La grande novità del panorama televisivo italiano è andata a occupare le vecchie frequenze di Rete Capri che sono state acquistate da Mediaset. Si tratta di un Canale totalmente in chiaro e gratuito, un free channel a completa disposizione dei telespettatori che non dovranno pagare alcun abbonamento. Canale 20 esordirà con il botto: martedì 3 ...

Corsa a quattro per Paulinho - la nuova perla brasiliana : c'è Anche la Juventus : 1 di 2 Successiva TORINO - Se Vinicius jr sta confermando nel Flamengo tutte le qualità che hanno portato il Real Madrid a investire su di lui in attesa di portarlo a Madrid dalla prossima estate, in ...

Calciomercato Juventus - clamorosa offerta del MAnchester United Video : Arrivano importanti notizie dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, sicuramente uno dei migliori calciatori del club bianconero in questa stagione. L'esterno offensivo brasiliano in alcune partite come quelle contro il Tottenham in Champions League ha davvero incantato, risultando assolutamente decisivo. ...

MAnchester United - pronto blitz da 200 milioni con Real - Psg e Juventus : TORINO - Il Mirror elenca gli obiettivi del Manchester United per il prossimo anno. Un vorticoso giro di nomi che si intrecciano tra scambi, acquisti e cessioni. Mourinho , secondo il tabloid inglese, ...