optimaitalia

: Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è, concerto tributo a Napoli il 7 giugno - OptiMagazine : Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è, concerto tributo a Napoli il 7 giugno - _esserequi8 : Anche Alessandra sarà al concerto evento di pino Daniele. Speriamo lo mandino da qualche parte. - caro_96_ : RT @SalottoSandrina: Anche Alessandra @AmorosoOF sarà presente a #Pinoè: 'il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele a… -

(Di martedì 10 aprile 2018)tra glidiè. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo diper ilDaniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry,Francesco, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek. Si aggiorna quindi la lista degli artisti pronti a celebrare la memoria di uno dei più grandi degli ultimi decenni, scomparso troppo presto in un ordinario giorno di gennaio e sconvolgendo tutti i fan e la popolazione partenopea. ConBiagio Antonacci, che di recente ha inciso un duetto ideale conDaniele dal fortissimo impatto. Tra i già annunciati,l'amico Renato Zero, reduce dal successo del film Zerovskij, maClaudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, ...