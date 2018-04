Amstel Gold Race 2018 | Peter Sagan per continuare a vincere

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo il successo alla Parigi-Roubaix,non si ferma. Anzi, punta dritto sulle classiche delle Ardenne e in particolare sull’, che domenica aprirà il trittico che andrà a completarsi con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. In carriera il tre volte campione del mondo in carica è già salito sul podio, quando ancora l’arrivo era posto in vetta al Cauberg. Da allora il percorso è mutato in maniera drastica, tanto cambiare volto alla Classica della birra. Riuscirà a risi? Sulla carta, ha tutte le caratteristiche per riuscire, considerando che sono pochi i percorsi preclusi alle sue potenzialità, come dimostrano anche i tre Mondiali vinti. Se ha deciso di partecipare, il capitano della Bora-hansgrohe pensa di avere il potenziale quantomeno per giocarsi il successo, e libero da impedimenti mentali dopo aver dominato la Roubaix potrebbe addirittura regalare ...