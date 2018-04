Amstel Gold Race 2018 | il percorso ai raggi X | Cauberg lontano dal traguardo | sarà ancora

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Il pavé è alle spalle, le Ardenne alle porte. Domenica l’aprirà una settimana dedicata alle classiche collinari, che culminerà con la Liegi-Bastogne-Liegi di 7 giorni dopo. La corsa della birra, per l’edizione del, ha cambiato fisionomia: andiamo a scoprire il nuovo, caratterizzato in particolar modo da un nuovo finale, tutto da scoprire. IlSi parte da Maastricht e già nei primi 20 chilometri saranno affrontati 3 delle 36 côte previste. Strappi brevi, intensi e caratterizzati nella maggior parte dei casi da strade strette, in cui è fondamentale mantenere le prime posizioni del gruppo. Negli ultimi anni, però, si è visto che la corsa olandese non riesce a fare selezione, anche se i continui rilanci e frustate mettono comunque fatica nelle gambe dei corridori, che talvolta nel finale restano a corto di energie. Tra il 38esimo e il ...