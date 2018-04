Amici 17 | De Filippi e Parisi contro il body-shaming sul peso di Lauren

Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale di Amici : “Istitutrice Gertrud” : Maria De Filippi, Amici Serale stroncato da Aldo Grasso: “Programma anzianotto” Aldo Grasso torna a criticare Maria De Filippi. Stavolta la nota penna del CorSera analizza la figura della popolare conduttrice in merito al nuovo Amici Serale. Ecco cosa scrive il famoso critico tv: “Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto […] L'articolo Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale ...

Maria De Filippi : Aldo Grasso critica il Serale di Amici 17 : Aldo Grasso attacca Amici – il Serale di Maria De Filippi La prima puntata del Serale di Amici 17 non ha brillato in termini di ascolti, ma neanche di contenuti. Ballando con le stelle e Milly Carlucci, per la prima volta quest’anno, sono riusciti a trionfare su Maria De Filippi. Il nuovo meccanismo, i tre palchi, il ritorno alla diretta e del televoto, e tutti i cambiamenti apportati alla fase Serale del talent di Canale 5, non hanno convinto ...

Amici di Maria De Filippi - Heater Parisi spara a zero contro la Celentano : 'Nessuno mi ha mai tratta così' : Per Heather Parisi sono stati troppi gli attacchi dei maestri contro alcuni alunni durante l'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi . Una raffica di giudizi negativi, a cominciare da quelli di ...

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

Maria De Filippi : a Che tempo che fa parla della sua TV - Amici incluso : Maria De Filippi a Che tempo che fa 2018: “Amici sono le mie gambe. C’è posta…” Maria De Filippi in Rai non passa inosservata. Ospite di Che tempo che fa domenica 8 aprile 2018, su Rai1 la conduttrice di Canale5 viene presentata da Fabio Fazio come “una delle regine del sabato sera” mentre, in sottofondo, […] L'articolo Maria De Filippi: a Che tempo che fa parla della sua TV, Amici incluso proviene da ...

Maria De Filippi : "Basta Sanremo. C'è Posta è il mio cuore - Amici le mie gambe - ma i prof sono troppo severi" : ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : torna Maria De Filippi con Amici 17 (8 Aprile 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 8 Aprile, in prima serata su Raiuno: Maurizio Martina, Loredana Bertè, Biagio Antonacci ed Enzo Iacchetti osptiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:25:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - umiliazione pubblica : la Celentano affianca a Valentina Anbeta Toromani - un massacro : Un momento di sadismo senza precedenti alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi . Per umiliare in diretta la concorrente della squadra bianca, Valentina Verdecchi , la durissima ...

Maria De Filippi a Che tempo che fa/ Da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018 : Maria De Filippi a Che tempo che fa: da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018. Parlerà anche della sfida con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle?(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Amici 2018 - prima puntata serale. Guerra tra De Filippi e Celentano! : La prima puntata del serale di Amici è stata una vera rivoluzione e con il ritorno della diretta sono tornate anche le polemiche da parte della giuria dei professori che si è scontrata con i commissari esterni, rappresentati da sei personaggi dello spettacolo. La serata è giunta alla fine con la vittoria di Matteo dei Blu che chiama con sé Einar, mentre il primo eliminato è Filippo dei Bianchi. Ma vediamo cosa ...

“Grassa!”. Amici già nella bufera. La giudice - mai tenera - attacca il peso della ballerina Laurean Celentano che sul palco resta impietrita. Immediata la reazione di Maria De Filippi mentre sul web è un coro di stroncature per la trasmissione : “trasmissione imbarazzante e noiosa, con dei pseudo insegnanti più capricciosi dei bambini. Trovo vergognoso che un ragazzo sia uscito senza aver avuto la possibilità di fare una Sua esibizione. Celentano e Zerbi maleducati, ridicoli nella loro credibilità fino all’inverosimile. Il discorso sul peso rasenta la denuncia. La diretta di uno spettacolo (cioè esibizioni) sì, quello che si è visto stasera anche no, grazie. E poi come ...

Ascolti di Amici di Maria De Filippi - il 7 aprile vince Ballando con le stelle di Milly Carlucci contro il serale : Gli Ascolti di Amici di Maria De Filippi, nella prima puntata del serale 2018, in onda su Canale 5 sabato 7 aprile, deludono le aspettative. Maria De Filippi perde il primato del sabato sera e lo cede a Milly Carlucci che, con Ballando con le stelle, si aggiudica la serata. Rai1 vince con il 23,1% di share per un totale di 4,3 milioni di telespettatori. Su Canale 5, la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si ferma al 20,8% di ...

Milly Carlucci batte Maria De Filippi : Amici 17 non convince : Amici 17 di Maria De Filippi perde contro Ballando di Milly Carlucci La nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5 è iniziata ieri sera. La prima rete del servizio pubblico ha offerto ai suoi telespettatori una nuova puntata di Ballando con le Stelle per contrastare la prima puntata di Amici 17, condotto come sempre da Maria De Filippi. Il programma di Rai 1 ha cambiato competitor, essendosi conclusa la scorsa settimana C’è Posta per Te. Milly ...

Amici 2018 Serale : De Filippi e Parisi contro la Celentano per il peso di Lauren : Heather Parisi vs Alessandra Celentano ad Amici 2018 Serale: “Non sei più credibile” Alla fine è successo di nuovo. Nella prima puntata di Amici 2018 Serale Alessandra Celentano ha attaccato Lauren per via del suo peso. Per fortuna, a difendere la ballerina ci hanno pensato Maria De Filippi ed Heather Parisi. L’insegnante di ballo ha […] L'articolo Amici 2018 Serale: De Filippi e Parisi contro la Celentano per il peso di ...