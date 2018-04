Allerta a Damasco | attivati i sistemi anti-missile

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Basi militari in stato di massima, sistema di difesa missilistico attivato attorno al palazzo presidenziale a, velivoli militari trasferiti nella base aerea russa nella regione costiera di Latakia, ritenuta meno esposta a eventuali raid di Washington, Parigi e Londra. Bashar Assad si prepara alle probabili azioni militari occidentali in risposta al presunto attacco chimico compiuto sabato scorso a est della capitale e attribuito al regime.I possibili obiettivi delle forze armate americane, francesi e britanniche in Siria si concentrano nella parte occidentale del paese, saldamente in mano alle forze governative, alla Russia e all'Iran. Proprio la Repubblica islamica, ostile a Israele, sembra aver ampliato la sua presenza militare nelle basi della Siria centrale e attorno a: a Shayrat, la base vicino Homs colpita un anno fa da bombardamenti missilistici Usa; e a ...