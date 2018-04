Alla guida di un furgone travolge pedoni a Massa | due morti

“Chiamate la polizia”. È successo nella casa del Grande Fratello. Il reality inizia male - e anche l’avventura di Barbara D’Urso Alla guida della trasmissione. Una scena assurda : inizia male l’avventura di Barbara D’Urso alla guida del Grande Fratello. Il ritorno di Carmelita infatti, a una decade di distanza dalla prima volta, nasce infatti sotto stelle non troppo buone. La notizia è stata fatta trapelare poco fa destando immediatamente sgomento quando manca poco più di una settimana al via del programma. Un programma chiamato a riscattare i deludenti ascolti dell’ultima volta e sul quale Carmelita sta lavorando ...

Ubriachi Alla guida - ritirate dalla Stradale quattro patenti : 'Locale sovraffollato senza i requisiti di sicurezza previsti', chiuso il Madhouse 3 Ricercato per omicidio e trovato con armi e e chili di droga, condannato a otto anni 4 Terrorizzava i ragazzini in ...

Italia - Mauro Barni Alla guida della sezione italiana della Signal Processing Society dell'Ieee - : La Signal Processing Society conta oltre 19.000 membri, tra ingegneri, accademici, professionisti del settore e studenti, in 100 paesi in tutto il mondo. Scopo dell'organizzazione è promuovere e ...

Unindustria - Elisa Perotti Alla guida dei giovani imprenditori di Rieti : Nel 2011 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale. Dottore commercialista e revisore contabile dal 2013, nel 2015 ha frequentato alla Luiss il Programma di specializzazione in ...

Bologna - Alla guida ubriaco uccise una ragazza : condannato a cinque anni per omicidio stradale : È stato condannato a 5 anni Mattia Sammartino, 23enne che ad aprile di un anno fa, mentre era al volante della sua auto, investì e uccise Marialaura Dibenedetto, 29 anni, che percorreva la Tangenziale ...

Il re dell'acciaio festeggia i suoi 100 anni Alla guida delle Acciaierie Valbruna : Il giorno del suo centesimo compleanno lo ha trascorso al lavoro Nicola Amenduni. Il re dell'acciaio, che negli anni passati alla guida delle sue Acciaierie Valbruna ha collezionato innumerevoli ...

Parma : vacanze Alla Violetta - visite guidate nelle serre del Parco Ducale : La Violetta è il fiore emblema di Parma. Fin dall’800 i suoi boccioli profumati e gentili si legano alla storia della città, oggi Capitale della Cultura 2020 e Città Creativa UNESCO della Gastronomia. La duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone, era ammaliata dalle fragranze delle violette e le inviava alla figlia in segno d’amore, oltre a trasformare le divise di corte, gli stemmi e gli addobbi della sua regale dimora con il colore del fiore. ...

Killer Karaoke su Rai 2 - Gigi e Ross Alla guida dell’edizione italiana : PRossimamente Gigi e Ross saranno i padroni di casa di Killer Karaoke, il format straniero che arriva in prima serata su Rai 2 Sulla scia del successo di “Sbandati“, Rai 2 ha deciso di affidare a Gigi e Ross la conduzione della prima edizione del game show americano “Killer Karaoke“. Ecco le primissime anticipazioni sul nuovo programma di intrattenimento della seconda rete di Stato. Killer Karaoke Ita: la versione ...

Alla guida del Pescara c'è Pillon : Ora è ufficiale: Giuseppe Pillon è il nuovo allenatore del Pescara. Lo rende noto proprio il club abruzzese con un comunicato sul suo sito web. 'La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la ...

Bonus arredi 2018 : la nuova guida Alla detrazione sui mobili : Ma come funziona? Per spiegarlo agli italiani, il ministero dell'Economia ha lanciato una campagna informativa in collaborazione con Federmobili, FederlegnoArredo e Consulta Nazionale dei Caf. Ecco ...

Farmaceutico : Pierluigi Antonelli Alla guida dell'oncologia di Novartis in Europa : Pierluigi Antonelli alla guida dell'oncologia di Novartis in Europa. Lo ha annunciato il colosso Farmaceutico svizzero in una nota nella quale precisa che l'obiettivo è quello di favorire ...

Ubriaco Alla guida scatena una rissa ad Anzio : denuncia e ritiro della patente : rissa per una mancata precedenza in centro ad Anzio. Nel corso dei controlli, effettuati durante tutta la giornata dalla Polizia locale di Anzio, guidata dal Comandante Sergio Ierace , che sono ...

Incidente nel ravennate : Alla guida coppia di bolognesi : 1 Incidente nel ravennate: alla guida coppia di bolognesi Schianto nel pomeriggio nel ravennate: coinvolti due bolognesi. Il sinistro si è verificato a Lugo, in via Piratello, dove per cause ancora in ...

PAllanuoto : i migliori italiani nella giornata di Coppe Europee. Fondelli guida la Sport Management - bene Nicholas Presciutti : giornata importante per le Coppe Europee di Pallanuoto, soprattutto in chiave Euro Cup, dove si è disputata la finale di andata che ha visto protagonista la Sport Management uscire sconfitta di una sola rete e pronta a ribaltare il risultato al ritorno. In Champions League successi convincenti per Pro Recco ed AN Brescia: andiamo a scoprire i migliori azzurri di giornata. Andrea Fondelli: il talentuoso giocatore del Settebello dà spettacolo nel ...