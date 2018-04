Alitalia | Lufthansa presenta proposta per ‘NewAlitalia’ ristrutturata2

Lufthansa presenta un'offerta per l'acquisto di Alitalia. Anche EasyJet 'interessata' : Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia . Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. Il 30 aprile era stata indicata invece come la data di scadenza per ...

Lufthansa presenta un'offerta per l'acquisto di Alitalia. Anche EasyJet «interessata» : Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia. Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. Il 30 aprile era stata indicata invece come la data di...

Alitalia/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - Easyjet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta

Alitalia : Spohr (Lufthansa) - ci interessa se ristrutturata : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Lufthansa conferma: Alitalia rappresenta “un’opportunità” ma solo se prima viene ristrutturata. A ribadirlo è stato il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, nel corso della conferenza stampa per illustrare i risultati di bilancio 2017. “Restiamo pronti se si offre una chance per noi. Ma, mi dispiace, essere noioso, Alitalia non ci interessa così com’è. Nelle attuali condizioni ...

Lufthansa e Cerberus tirano il freno su Alitalia : Le urne non favoriscono una soluzione Alitalia. La confusione che si è creata tra le forse politiche all'indomani del voto e la difficoltà di costituire un nuovo governo non giovano a una decisione ...

Alitalia/ E i "consigli interessati" di Mr. Ryanair contro Lufthansa e Air France : Il patron di Ryanair, Michael O'Leary, ha parlato di ALITALIA evidenziando che sarebbe sbagliato venderla a Lufthansa o ad Air France.