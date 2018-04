Alitalia | easyJet in consorzio presenta manifestazione interesse

Alitalia : EasyJet - interessa ristrutturata : ANSA, - ROMA, 10 APR - EasyJet ha presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme ad una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". ...

Da EasyJet una nuova manifestazione di interesse per Alitalia : EasyJet ha presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme a una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". Lo annuncia la compagnia in una nota in cui si sottolinea che, "considerando il tipo di procedimento, il contenuto di questa manifestazione d'interessa resta riservato". EasyJet precisa, inoltre, che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione ...

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - Easyjet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Alitalia/ Lo spezzatino dietro l'ipotesi di cordata Cerberus-Easyjet-Air France-Delta : Il destino di ALITALIA appare incerto. l'ipotesi di una cordata porterebbe a uno spezzatino. E la compagnia è tornata a perdere nei primi mesi 2018.

Gara Alitalia - cordata a 4 per sfidare Lufthansa : in campo Air France - EasyJet - Delta e fondo Cerberus : Una cordata a quattro per sfidare Lufthansa nella corsa all'acquisto di Alitalia. È quella cui stanno lavorando Air France, EasyJet, Delta con il reclutamento - questa la vera novità se fosse ...

AirFrance-Klm - EasyJet - Delta e Cerberus : maxi alleanza per acquistare Alitalia : AirFrance-Klm, EasyJet, Delta e Cerberus sono interessate ad Alitalia e puntano ad unire le forze. Hanno chiesto ai commissari di fissare un incontro la prossima settimana, si ipotizza il 22. ...

Alitalia - si lavora a una cordata con Air France - easyJet - Delta e Cerberus per comprare la compagnia di bandiera : Una cordata a quattro, con Air France, easyJet, Delta e Cerberus, per acquistare Alitalia. A questo, secondo quando si apprende, si sta lavorando nelle trattative in corso per la vendita della compagnia italiana. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana, ...