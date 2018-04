Alitalia | arrivate tre offerte d’acquisto | Lufthansa | EasyJet e probabilmente l’ungherese

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018)e un altro nome,quello dell’ungherese Wizzair. Sono tre lesul tavolo per. Oltre alla compagnia tedesca e a quella britannica in cordata col fondo Cerberus e Delta, la terza proposta potrebbe essere proprio quella dei magiari, che si erano fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse “per il breve e medio raggio“. Nelle ultime settimane era spuntata poi anche l’ipotesi di un soggetto italiano col sostegno finanziario di Cdp. Ma di questa ipotesi non c’è traccia. “Sono tre lerecapitate oggi presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma. I Commissari Straordinari diprocederanno nei prossimi giorni all’esame delle stesse”, ha reso notoin un comunicato, dopo che alle 18 erano scaduti i termini per formalizzare le. E secondo quanto apprende ...