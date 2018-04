Alfa Romeo protagonista a Modica

Alfa Romeo conquista 3 premi all'edizione 2018 del Concorso d'Eleganza di Kyoto : Se ciò non bastasse, il Biscione ha conquistato altre 2 premi grazie alle due auto d'epoca Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlinetta Touring del 1939 per il titolo Touring Early Italian e Alfa Romeo 1900 ...

Alfa Romeo trionfa in Giappone con una delle sue auto che hanno fatto la storia - Motori e Auto - : La 6C 2500 Super Sport Villa d'Este che ha trionfato è uno dei 36 modelli realizzati dalla Carrozzeria Touring di Milano tra il 1949 e il 1952. Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este trionfa in ...

Alfa Romeo conquista il Giappone con le sue vetture storiche : Si è da poco concluso in Giappone il “Concorso d’eleganza Kyoto 2018” in cui , dal 29 marzo al 3 aprile, hanno sfilato alcune emblematiche auto d’epoca provenienti da tre continenti. Ospitato presso il...

Alfa Romeo brilla al 'Concorso d eleganza Kyoto 2018'" : Un successo a cui si aggiunge quello di altri due modelli storici Alfa Romeo ottenuto nelle rispettive classi, ovvero la 6C 2500 Sport Berlinetta Touring, ex Principe Caetani, del 1939 , classe ...

Citazioni - Spunta unAlfa Romeo nella campagna pubblicitaria della Mini : Un'Alfa Romeo 2000 GT Veloce compare in unimmagine diffusa per il lancio della Mini restyling, che sarà nelle concessionarie dalla prossima settimana. Sul sito della Casa anglotedesca una Cooper S, come quella che abbiamo guidato in anteprima, appare in una foto con la coupé anni 70 del Biscione, accompagnata dal claim La reinterpretazione di un capolavoro.Linterrogativo. Un omaggio al Biscione? Di primo acchito, sembra difficile: ...

Alfa Romeo Stelvio riceve il premio di Crossover of the Year 2018 : L'editore afferma che lo Sport Utility Vehicle milanese riesce a garantire delle ottime prestazioni, anche in versione da 4 cilindri, poiché risulta divertente da guidare a qualsiasi velocità. Alfa ...

Alfa Romeo - Jeep e Fiat/ Fca tra due mesi presenta le novità : attesa per il piano industriale : Alfa Romeo, Jeep e Fiat: attesa per le novità che potrebbero arrivare tra due mesi con la presentazione del piano industriale di Fca da parte di Sergio Marchionne

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 26/3 - 1/4 - : Tra le news della settimana dedicate al mondo Alfa Romeo segnaliamo anche la partecipazione di un esemplare di Alfa Romeo 'Disco Volante' al concorso di eleganza di Kyoto in Giappone , un evento che ...

Alfa Romeo Giulia vs Stelvio - la tecnologia dietro la potenza : ... è stato il pretesto per poter analizzare maggiormente quello che è il cuore, l'animo di due mezzi che hanno scosso la passione italiana nel mondo dell'automotive. D'altronde, sono progetti che hanno ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio - al Salone di New York debutta il pack Nero Edizione : ... Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio in Rosso Competizione Tri-coat Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in Misano Blue Metallic Alfa Romeo 4C Spider in Madreperla White Tri-Coat Alfa Romeo Stelvio Ti Sport in ...

Alfa Romeo Golf Challenge : il 'biscione' regala emozioni sul green e in pista : Nel weekend, presso il Castelconturbia Golf Club di Agrate Conturbia (NO), è andata in scena la finale internazionale dell'Alfa Romeo Golf Challenge, l'emozionante evento capace di...

Alfa Romeo protagonista in Giappone con due modelli in un importante concorso d'eleganza - Motori e Auto - : La carrozzeria di questa Auto unisce aerodinamica e design e rappresenta al meglio la tradizione del Biscione nel mondo dei Motori. Ricordiamo infine che in tutto di questo veicolo sono stati ...

Alfa Romeo - una Disco Volante (e una Giulia Quadrifoglio) in mostra in Giappone – FOTO : Alfa Romeo continua ad essere sinonimo di design e coinvolgere appassionati in ogni parte del mondo. Ecco perché la casa del Biscione parteciperà al prossimo concorso d’eleganza che si terrà dal 29 marzo al 3 aprile al Castello Nijo di Kyoto, in Giappone, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. E lo farà presentando due pezzi di storia, uno appartenente al passato e uno al presente. Il ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 19-25 marzo - : ClubAlfa.it continuerà ad aggiornarvi sul mondo Alfa Romeo e sul gruppo FCA anche durante le festività pasquali. Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social, per ...