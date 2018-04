Alfa Giulia Coupé | ecco il nuovo render che ha fatto il giro del web

Alfa Romeo Giulia vs Stelvio - la tecnologia dietro la potenza : ... è stato il pretesto per poter analizzare maggiormente quello che è il cuore, l'animo di due mezzi che hanno scosso la passione italiana nel mondo dell'automotive. D'altronde, sono progetti che hanno ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio - al Salone di New York debutta il pack Nero Edizione : ... Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio in Rosso Competizione Tri-coat Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in Misano Blue Metallic Alfa Romeo 4C Spider in Madreperla White Tri-Coat Alfa Romeo Stelvio Ti Sport in ...

Alfa Romeo - una Disco Volante (e una Giulia Quadrifoglio) in mostra in Giappone – FOTO : Alfa Romeo continua ad essere sinonimo di design e coinvolgere appassionati in ogni parte del mondo. Ecco perché la casa del Biscione parteciperà al prossimo concorso d’eleganza che si terrà dal 29 marzo al 3 aprile al Castello Nijo di Kyoto, in Giappone, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. E lo farà presentando due pezzi di storia, uno appartenente al passato e uno al presente. Il ...

Alfa Romeo presenta il nuovo allestimento Tech Edition per la Giulia : Stile sportivo e ricca dotazione di serie, con un significativo vantaggio economico. È questa, in sintesi, l’anima della nuova serie speciale Tech Edition che di certo saprà soddisfare le esigenze dei clienti...

Alfa Romeo Giulia - Debutta la serie speciale Tech Edition : Con un doppio porte aperte per il 17-18 e 24-25 marzo l'Alfa Romeo presenta in Italia la Giulia Tech Edition. Questa edizione limitata offre una particolare dotazione di accessori ed è proposta con motori benzina e diesel a un prezzo di listino che parte da 32.500 euro.La dotazione di serie. La dotazione di serie della Tech Edition include i cerchi di lega da 18", i gruppi ottici bixenon, la pedaliera sportiva di alluminio, l'infotainment ...

Alfa Romeo - Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia : Alfa Romeo, Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia A Ginevra Alfa Romeo porta le sue ultime serie speciali di Stelvio, Giulia e 4C Coupé e Spider Continua a leggere L'articolo Alfa Romeo, Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia proviene da NewsGo.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Nurburgring - inno alla velocità : ROMA - Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono la massima espressione contemporanea della sportività Alfa Romeo. Equipaggiate con il 2.9 V6 biturbo benzina da 510 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, Che ...

Alfa Romeo a Ginevra - Le NRing Edition di Stelvio e Giulia Quadrifoglio e le altre novità : L'Alfa Romeo presenta quattro serie speciali che debutteranno al Salone di Ginevra e che sottolineano ulteriormente l'anima sportiva del marchio. Si tratta della Giulia Quadriglio NRing Edition, della Stelvio Quadrifoglio NRing Edition, della 4C Coupé Competizione e della 4C Spider Italia. A queste si aggiunge l'inedito Pack Performance dedicato alla Stelvio Super. Giulia e Stelvio Quadrifoglio Nürburgring Edition. I recenti record segnati sulla ...

Alfa Romeo - La Giulia alla 24 Ore del Nürburgring? : La premiazione Campioni Alfa Romeo 2017, che si è svolta sabato scorso al Museo storico Alfa di Arese (Milano), da parte della Scuderia del Portello, è stata un successo: centinaia di ospiti e parecchi protagonisti illustri del motorismo italiano, tra cui Arturo Merzario, Bruno Giacomelli, Ivan Capelli, Giancarlo Minardi, Mauro Pregliasco e altri ancora, come i gentleman driver che hanno corso e vinto lanno scorso. E, tra i tanti progetti e le ...

Svelate le finaliste del World Car of the Year 2018 - c'è l'Alfa Romeo Giulia : Annunciate le dieci finaliste del premio World Car of the Year 2018: Alfa Romeo Giulia, BMW X3, Kia Stinger, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Nissan Leaf, Range Rover Velar, Toyota Camry, Volkswagen ...