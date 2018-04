Alessia Mancini eliminata Il messaggio dello staff | cari fan | ora sarà lei a rispondervi

Barbara d’Urso zittisce Cecilia Capriotti : c’entra Alessia Mancini : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso rimprovera Cecilia Capriotti che ha attaccato Alessia Mancini Cecilia Capriotti è tornata ad attaccare Alessia Mancini. A Pomeriggio 5 l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha tirato in ballo i figli della showgirl. Una frecciatina un tantino pesante che ha fatto arrabbiare la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha rimproverato la […] L'articolo Barbara d’Urso zittisce Cecilia ...

Alessia Mancini ELIMINATA/ Rifiuta il televoto. L'attacco della Capriotti a Pomeriggio 5 (Isola dei famosi) : ALESSIA MANCINI è stata ELIMINATA nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha Rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Isola dei Famosi : Bianca e Nino dispiaciuti per Alessia Mancini : Bianca Atzei e Nino Formicola all’Isola: il loro rammarico per la Mancini La puntata di ieri sera della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza ombra di dubbio pregna di colpi di scena. Cosa è successo? C’è stato un durissimo scontro tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini, che ha lasciato i tantissimi telespettatori davvero di stucco. Ma non è finita qua perchè Alessia Marcuzzi ha poi letto il verdetto della ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini contro Jonathan Kashanian e il pubblico la manda a casa : Alessia Mancini è stata un personaggio fondamentale durante l' Isola dei Famosi grazie alle sue capacità di leadership che però non le hanno risparmiato critiche e nemici sia in Honduras che nello ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - ELIMINATI E FINALISTI/ Pagelle : Rosa Perrotta e Alessia Mancini - scintille in volo? : ISOLA dei FAMOSI 2018, scintille in volo tra le due eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta? Dopo essersi scontrate durante la semifinale, l'ex ex naufraghe sono in volo per l'Italia.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Alessia Mancini eliminata/ Rifiuta il televoto. I fan la difendono : "Ha vinto lei" (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini è stata eliminata nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha Rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : fuori Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Ecco i finalisti : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Nino Saranno quattro i naufraghi che tra una settimana si giocheranno il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2018. Durante la semifinale del reality di Canale 5 (qui la diretta minuto per minuto), Alessia Mancini e Rosa Perrotta hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre Jonathan e Francesca sono finiti in nomination e soltanto uno di loro, lunedì prossimo, sarà a tutti gli effetti un finalista ...

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto contesta Alessia Mancini : Alessia Mancini criticata da Paola Di Benedetto dopo L’Isola 13 L’uscita dall’Isola dei Famosi di Alessia Mancini e Rosa Perrotta è stato uno dei temi toccati da Federica Panicucci nell’ultima parte di Mattino Cinque oggi. Paola Di Benedetto, ospite in studio, ha detto la sua sul conto dell’ex letterina di Passaparola, continuando a difendere l’amica Rosa Perrotta. La fidanzata di Francesco Monte ha esordito ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini (accusata di omofobia e di essere ipocrita) torna a casa. E il reality ha i suoi primi finalisti : La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, quella che sembra non finire mai, ha già i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei (Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani si lottano l’ultimo posto disponibile al televoto). D’altronde lunedì prossimo, sia lodato Dio, il reality condotto da Alessia Marcuzzi giunge al termine per lasciare spazio alla nuova edizione del Grande Fratello Nip giostrato da ...

Isola dei Famosi 2018 - Eliminati e Finalisti/ Pagelle : Alessia Mancini sola contro tutti - anche sui social : Isola dei Famosi 2018, ripescata dal televoto lampo, francesca cipriani dovrà scontrarsi al televoto con Jonathan Kashanian. Eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini e Rosa Perrotta eliminate - Nino Formicola e Bianca Atzei volano in finale : L'ex letterina lascia il gioco a un passo dalla finale, Jonathan e Francesca finiscono in nomination.

Isola dei Famosi - Alessia Mancini e Rosa Perrotta eliminate a un passo dalla finale. E anche Francesca Cipriani rischia : L'Isola dei Famosi è ormai arrivata alla finale. Alla quale accedono Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. Durante la semifinale, invece, vengono eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta. ...

“Ecco cosa mi ha chiesto Jonathan a telecamere spente”. La confessione di Alessia Mancini durante il collegamento mette in difficoltà l’ex gieffino : “Ora mettiamo in chiaro le cose”. E si scatena il putiferio : Per chi non sapesse, ieri sera è andata in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi in diretta su Canale 5: una di quella puntate che, manco a dirlo, è partita con il botto. Al centro delle polemiche, come sempre in queste ultime settimane: Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. La scorsa puntata l’ex vincitore del Grande Fratello aveva accusato la Mancini di aver detto delle frasi poco carine nei confronti degli altri ...