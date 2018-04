Albano contro Loredana Lecciso Il violento confronto in diretta!

Albano Carrisi contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...

Isola dei famosi - una puntata in più ma avrà contro MontAlbano (in replica) : L’Isola dei famosi 13 si allunga di una settimana ma avrà contro Il Commissario Montalbano (in replica) a meno che non (ri)cambi collocazione settimanale. Ecco le ultime notizie sul reality show di Canale 5. Isola dei famosi 2018, una puntata in più Il regista de L’Isola, Roberto Cenci, intervistato su Rtl 102.5, ha annunciato che […] L'articolo Isola dei famosi, una puntata in più ma avrà contro Montalbano (in replica) ...