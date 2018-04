Al via con successo la stagione estiva dell' ASD Atletica Isernia

via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in busta : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli enti locali. I nuovi ...

Pirlo in viaggio con la Coppa Italia : 'Contatti con la Nazionale' : Roma, 10 apr. , askanews, viaggio con la Coppa Italia sul Frecciarossa 1000 di TrenItalia da Milano a Roma per Andrea Pirlo Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con inizio alle ore ...

Roma : scontro tra auto in via Salaria. Diversi feriti - uno in codice rosso : Tre le auto coinvolte nello schianto Roma – Tre auto coinvolte e una ribaltata per causa ancora da verificare. Questo il resoconto del grave incidente sulla via Salaria al civico 1020. In direzione Grande raccordo anulare, all’altezza della Motorizzazione civile. Tra i passeggeri ci sono dei feriti, di cui uno in codice rosso. Procede il III gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: scontro tra auto in via ...

Governo - via al secondo giro di consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

Milano - al via festival beni confiscati : Le 187 unità immobiliari confiscate alla criminalitàorganizzata e in carico al Comune di Milano ospiterannoincontri, spettacoli, musica, proiezioni, presentazioni di librie attività per bambini. La ...

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Nuove reti ciclabili uniscono l’Alto Adriatico : collegamento via barca tra Lignano Sabbiadoro e Bibione : Più mondi che si uniscono in un unico, affascinante percorso in bicicletta nella natura che cambia, per vivere sulla propria pelle la bellezza della pineta, della laguna e del fiume alpino. A realizzarlo sono le località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro – tra le prime d’Italia per numero di presenze – che apriranno a breve due nuovi collegamenti ciclabili, rendendo le spiagge dell’Alto Adriatico ancora più vicine ...

Ebe Meo - la pensionata che vuole andare via da Muccia (Macerata) : "Non ce la faccio più a convivere con il terremoto" : "Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto": a dirlo, all'ANSA, è Ebe Meo, pensionata di Muccia, subito dopo aver messo in salvo l'auto e due vasi di gerani che si trovavano all'interno del garage della sua casa già sconquassata dal sisma del 2016, appena fuori dalla "zona rossa" del centro storico di Muccia, il paese più vicino alla scossa di 4.6 che ha colpito questa mattina prima ...

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci Consultazioni rinviate : Più che stallo, il dialogo tra Lega e Movimento Cinquestelle appare bloccato in un vicolo cieco, cristallizzato dalla pretesa grillina di dividere il centrodestra. Una impasse che sembra destinata a ...

I viaggiatori dell'impossibile che corrono contro il tempo : le Dolomiti! Forse ispirato da Jules Verne, lo spagnolo Daniel Satué ha completato il giro del mondo senza neppure un volo aereo. Tour del pianeta anche per la 'camminatrice d'Italia' Darinka Montico,...

Giornata di prevenzione per l'udito : a Saviano controlli audiometrici gratuiti : Si svolgerà sabato 28 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comune di Saviano (NA) la Giornata della prevenzione per l'udito. Perché aspettare per tornare a sentire bene? L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessorato alle politiche sociali e assistenza dell'ente di piazza XI agosto 1867, rientra nella campagna nazionale per il benessere uditivo ed è promossa dal centro sordità 'Audiocenter' con sede ad Arzano ...

Incidente sul viadotto che conduce a Modica Alta : coinvolte 3 auto : Incidente stradale intorno alle 21 sul viadotto che conduca a Modica Alta. Tre le auto coinvolte e tre i feriti lievi. Sul posto due ambulanze del 118