Air France - KLM - passeggeri in aumento a marzo : Flusso di passeggeri su nel mese di marzo per il gruppo Air France - KLM , Air France, KLM, Transavia, HOP!, . Complessivamente il numero di passeggeri che ha usufruito dei servizi della compagnia ...

Air France - caos scioperi : voli cancellati - migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti : Ai passeggeri che sono rimasti senza volo, migliaia in tutto il mondo, sono stati offerti gratuitamente altre opzioni di viaggio. Intanto, i sindacati hanno già annunciato che indiranno nuovi scioper ...

ALITALIA/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Francia : scioperi - a treni si aggiunge Air France - 7 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - Easyjet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Air France - disagi per lo sciopero di piloti e hostess : ROMA - Il personale di Air France è in sciopero oggi per il terzo giorno in un mese. La compagnia ha dovuto cancellare un quarto dei voli. L'agitazione di piloti, personale di bordo e di terra arriva ...

AEROPORTO ROMA FIUMICINO - Air France presenta Joon con un nuovo collegamento Roma-Parigi : I passeggeri Joon avranno, inoltre, accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, ...

Air France - con 'Joon' nuovi voli da Roma Fiumicino : Roma, 27 mar. , askanews, Da domenica 25 marzo Joon, il nuovo brand del Gruppo Air France, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Questa mattina Jean Michel ...

Air France lancia in Italia Joon - con un'occhio ai millennials : I viaggiatori avranno accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, cartoni animati, ...

Streaming in volo e menu bio : Air France lancia Joon - viaggio di nuova generazione : Un'esperienza di viaggio di nuova generazione che, da domenica 25 marzo, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Si chiama Joon, il nuovo brand del Gruppo Air ...

Air France - in arrivo nuovi scioperi : Sciopero dei voli Air France il 3 e 7 aprile , oltre a quello in programma per il 30 marzo, in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda. Lo annunciano dieci sigle sindacali della compagnia ...

Nuovo sciopero di Air France : è il secondo in un mese - : La protesta nella giornata di oggi. I sindacati chiedono aumenti salariali più consistenti di quelli che concederebbe la compagnia aerea, che assicura: "Garantito il 75% dei voli"

Due forti boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Boom Sonico in Lombardia - Air France : “manovra a 360 gradi chiesta da Italia” : “E’ stato chiesto al comandante del velivolo da parte delle autorità italiane di effettuare una rotazione a 360 gradi per controllare che fosse tutto ok prima che l’aereo entrasse nello spazio aereo svizzero”. E’ quanto si apprende da Air France in merito al Boeing 777 partito dall’isola di Réunion e diretto all’aeroporto di Parigi Orly. Questa mattina il velivolo, volo AF671A, aveva perso improvvisamente il ...