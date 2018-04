Air France-Klm | a marzo trasportati 6 | 9 mln passeggeri | +4 | 2%

Air France - KLM - passeggeri in aumento a marzo : Teleborsa, - Flusso di passeggeri su nel mese di marzo per il gruppo Air France - KLM , Air France, KLM, Transavia, HOP!, . Complessivamente il numero di passeggeri che ha usufruito dei servizi della ...

Air France - caos scioperi : voli cancellati - migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti : Ai passeggeri che sono rimasti senza volo, migliaia in tutto il mondo, sono stati offerti gratuitamente altre opzioni di viaggio. Intanto, i sindacati hanno già annunciato che indiranno nuovi scioper ...

ALITALIA/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Francia : scioperi - a treni si aggiunge Air France - 7 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - Easyjet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Air France - disagi per lo sciopero di piloti e hostess : ROMA - Il personale di Air France è in sciopero oggi per il terzo giorno in un mese. La compagnia ha dovuto cancellare un quarto dei voli. L'agitazione di piloti, personale di bordo e di terra arriva ...

AEROPORTO ROMA FIUMICINO - Air France presenta Joon con un nuovo collegamento Roma-Parigi : I passeggeri Joon avranno, inoltre, accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, ...

Air France - con 'Joon' nuovi voli da Roma Fiumicino : Roma, 27 mar. , askanews, Da domenica 25 marzo Joon, il nuovo brand del Gruppo Air France, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Questa mattina Jean Michel ...

Air France lancia in Italia Joon - con un'occhio ai millennials : I viaggiatori avranno accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, cartoni animati, ...

Streaming in volo e menu bio : Air France lancia Joon - viaggio di nuova generazione : Un'esperienza di viaggio di nuova generazione che, da domenica 25 marzo, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Si chiama Joon, il nuovo brand del Gruppo Air ...

Air France - in arrivo nuovi scioperi : Sciopero dei voli Air France il 3 e 7 aprile , oltre a quello in programma per il 30 marzo, in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda. Lo annunciano dieci sigle sindacali della compagnia ...

Nuovo sciopero di Air France : è il secondo in un mese - : La protesta nella giornata di oggi. I sindacati chiedono aumenti salariali più consistenti di quelli che concederebbe la compagnia aerea, che assicura: "Garantito il 75% dei voli"

Due forti boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...