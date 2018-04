Agroalimentare | Coldiretti | dalla carne alla frutta un business da 21 | 8 miliardi

meteoweb.eu

: RT @WineNewsIt: In Italia è boom per noci, pistacchi, nocciole, mandorle e così via: +10% nel 2017, per un valore della #frutta a guscio ch… - PassioneEuropa : RT @WineNewsIt: In Italia è boom per noci, pistacchi, nocciole, mandorle e così via: +10% nel 2017, per un valore della #frutta a guscio ch… - vittorioferla : RT @WineNewsIt: In Italia è boom per noci, pistacchi, nocciole, mandorle e così via: +10% nel 2017, per un valore della #frutta a guscio ch… -

(Di martedì 10 aprile 2018), dai ristoranti ai supermercati, il volume d’affari delle agromafie è salito a 21,8di euro con un balzo del 30% nel 2017 con attività che riguardano l’intera filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita. E’ quanto afferma lain riferimento all’operazione congiunta condotta da carabinieri e guardia di Finanza nel palermitano per attività illecite dirette anche a piazzare ladi una ditta amica nei supermercati a un prezzo piu’ caro. Le mafie – spiega la– condizionano il mercatostabilendo i prezzi dei raccolti, gestendo i trasporti e lo smistamento, il controllo di intere catene di supermercati, l’esportazione del nostro vero o falso Made in Italy, la creazione all’estero di centrali di produzione dell’Italian sounding e lo sviluppo ex novo di reti di smercio al minuto. In ...