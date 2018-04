optimaitalia

: Aggiungi promemoria su #Android con alcune semplici istruzioni - GioPao9 : Aggiungi promemoria su #Android con alcune semplici istruzioni - OptiMagazine : Aggiungi promemoria su #Android con alcune semplici istruzioni -

(Di martedì 10 aprile 2018)suoggi stesso, grazie adssime dritte che mi appresto a condividere con voi. Si tratta di una funzione associata al sistema operativo sempre più utilizzata dal pubblico, indipendentemente dal tipo di smartphone che si è scelto di acquistare, anche se in alcuni casi mancano le nozioni base per procedere in modo corretto. Proviamo dunque a riepilogarle per tutti coloro che vorrebbero sfruttare il proprio device sotto questo punto di vista.A mio modo di vedere, la strada migliore in questo particolare contesto richiede l'appoggio all'app Google Calendar. Cosa fare passo dopo passo? Sesu, in prima istanza devi aprire l'app Google Calendar. Successivamente, in basso a destra, seleziona la voce "Crea ", quindi "". A questo punto vi troverete nella fase più importante dell'intera attività, in quanto dovrete ...