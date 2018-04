Addio a Sauro Tomà | morto l' ultimo superstite del Grande Torino

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) E'Tomà, l'del ''. "Hai raggiunto i tuoi compagni in cielo. Ciaodegli Invincibili", si legge in un tweet sul profilo ufficiale del club granata. Tomà aveva 92 anni ed era ricoverato all'ospedale Mauriziano. Il 4 maggio del 1949, quando l'aereo della squadra granata si schiantò sulla collina di Superga al rientro da un'amichevole a Lisbona, era assente per i postumi di un infortunio al ginocchio. Difensore e mediano, viveva nel capoluogo piemontese vicino allo Stadio Filadelfia, il 'tempio' della squadra granata.