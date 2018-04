Acquisti a mani basse su OVS

Acquisti a mani basse su National Grid : Ottima performance per National Grid , che scambia in rialzo del 3,03%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che National Grid mantiene forza relativa ...

Acquisti a mani basse su Iron Mountain : Protagonista Iron Mountain , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,56%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Iron Mountain ...

Acquisti a mani basse su Kering : Grande giornata per la multinazionale del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,20%. Il trend di Kering mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa situazione ...

Acquisti a mani basse su Pacific Gas & Electric : Grande giornata per Pacific Gas & Electric , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,47%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pacific Gas & Electric evidenzia un andamento più ...

Acquisti a mani basse su E.ON : Protagonista la compagnia energetica tedesca , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,39%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX30 . Al momento,...

Acquisti a mani basse su Sotheby's : Vigoroso rialzo per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Acquisti a mani basse su Associated British Foods : Brilla Associated British Foods , che passa di mano con un aumento del 2,09%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Acquisti a mani basse su Best Buy : Protagonista Best Buy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,69%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Best Buy più ...

Acquisti a mani basse su Mutuionline : Grande giornata per Mutuionline , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,52%. La tendenza ad una settimana di Mutuionline è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento ...

Acquisti a mani basse su Ratti : Brilla la big italiana del tessile , che passa di mano con un aumento del 2,97%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Acquisti a mani basse su Segro : Brillante rialzo per Segro , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,57%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

Acquisti a mani basse su Fidia : Ottima performance per Fidia , che scambia in rialzo del 2,62%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fidia più pronunciata rispetto all'...

Acquisti a mani basse su Esprinet : Brilla Esprinet , che passa di mano con un aumento del 3,05%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo ...

Acquisti a mani basse su Moody's : Vigoroso rialzo per Moody's , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,69%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che ...