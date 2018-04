A Renzi non piacciono i candidati alla segreteria | nemmeno i suoi

Pd : Faraone chiama a raccolta Renziani di Sicilia - 'indietro non si torna' : Noi abbiamo un'altra idea di Italia, di democrazia, di politica economica e di Europa. Noi andremo a trovare tutti quelli, e credimi sono tanti, che chiedono di non tornare indietro, di andare avanti ...

Il consigliere regionale M5S Davide Barillari : "Zingaretti non è Renzi - con lui la collaborazione funziona" : Zingaretti "non è Renzi" e ha vinto le regionali del Lazio "perché è riuscito ad apparire come lontano dal Renzismo". A sottolinearlo, intervenendo a Radio Cusano Campus, è il consigliere regionale M5S Davide Barillari. "In 3 mesi - ha aggiunto - dobbiamo capire se su temi importanti come la sanità e i trasporti riusciamo a costruire qualcosa con la Giunta Zingaretti. Questo rapporto finora sta funzionando, per ...

Pd : Faraone chiama a raccolta Renziani di Sicilia - 'indietro non si torna' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Lo spot del Big Bang, quello della Leopolda di Matteo Renzi del 2011, che si interrompe e si riavvolge velocemente tornando alla preistoria, e poi, nei titoli di coda, "Non si torna indietro!" con il simbolo del Pd. E’ il video postato sulla pagina Facebook 'Nuovo Campo

Renzi crolla nei sondaggi : persino il Pd non lo vuole più : Una slide passata quasi inosservata mentre Piazzapulita di Riccardo Formigli era alle battute finali sugli schermi di La7. Forse fa poca notizia la caduta di un leader che ha già stupito il mondo con il tracollo elettorale del suo partito, facendolo passare dal 40% delle ultime europee al quasi 19% del voto politico. Ma più delle elezioni, la dimensione del passaggio velocissimo di ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Richetti avvia la sua corsa per le primarie ma il Pd è spaccato : i non-Renziani aprono a Di Maio : "Il gruppo dirigente ha fatto errori... Non reggiamo più il fatto che in questo partito abbia più peso chi garantisce le tessere anziché chi dà il volto al partito nel territorio... Per questo poi non ci votano più". Su questa frase Matteo Richetti si conquista la platea che ha riunito all'Acquario di Roma, centro congressi vicino Termini che negli anni ha ospitato iniziative di Veltroni e anche la lunga notte ...

Pd - Richetti : “Servono primarie aperte”. E sul Renzismo : “Riformismo va rilanciato. Ma il futuro del Pd non può essere il suo passato” : “Chiunque voglia candidarsi alla guida del Pd deve indicare un percorso che contenga necessariamente una proposta per il paese e un profilo del partito. Un percorso che non può non concludersi con primarie aperte”. A rivendicarlo è il portavoce dem Matteo Richetti, nel corso dell’iniziativa, di cui è stato promotore all’Acquario romano, “Il confronto è aperto. Parola d”ordine Harambee”. Per Richetti, è ...

I Renziani dicono ancora no a Di Maio. "Non ci sono le premesse per un incontro" : "Finisca il teatrino per cui Luigi Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per il Paese, dica che vuole fare". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera del Pd, commenta con i cronisti a Montecitorio le parole del leader del Movimento Cinqu Stelle, che ieri ha teso la mano sia al Pd che al centrodestra ponendo ...

Saipem - Buffagni (M5s) : “Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei Renziani. Ora scatto d’orgoglio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-Renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

"Il Pci era democratico - il Pd non ha né strategia né tattica. Decide Renzi" : "Ad oggi nel Pd siamo fermi; non c'è né strategia né tattica". Ugo Sposetti, tesoriere storico dei Ds, ex senatore Pd, ai microfoni di '6 su Radio 1' parla dei risultati conseguiti dal Partito democratico alle recenti elezioni, aggiungendo di contestare "come sono state decise le candidature: non c'è stato un metodo; ha deciso Renzi e qualche suo amichetto o amichetta"."La questione delle donne - osserva poi - ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...

la congiura di orlando sveglia i non-Renziani : proviamo a fare un governo coi 5 stelle. ma Renzi... - Politica : 1. MEZZO PD FA CRI CRI E SI OFFRE A GRILLO Elisa Calessi per '' Libero Quotidiano' ' A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l' orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un ...

Pd - Renziani provano a bloccare la fronda 'Se qualcuno non vuole l opposizione - lo dica' : Alla fine è uno degli uomini più vicini a Matteo Renzi a lanciare la sfida. Il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci , interviene con un post su Facebook e dice: 'qualcuno pensa davvero che sia ...