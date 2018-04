A Modica è stato fine settimana con spettacoli di grande attrattiva Al Garibaldi

Modica - 32enne arrestato con 5 chili di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Modica hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne con 5 chili di droga .

Estorsione a Modica - Dammi i soldi o ti brucio : arrestato 25enne : Un giovane Modica no di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Modica per Estorsione . " Dammi i soldi o ti brucio ".

Droga da Palermo a Modica : arrestato 27enne Modicano : I carabinieri hanno arrestato un 27enne Modicano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Droga da Palermo a Modica.