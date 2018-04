A Massa Carrara un furgone ha travolto un gruppo di anziani alla fermata del pullman | 2

huffingtonpost

Massa, furgone investe anziani che stavano andando in gita: due morti

(Di martedì 10 aprile 2018) È di due morti e alcuni feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto a, in località Romagnano, alle 5.10. Unhaundiche stava attraversando la strada per raggiungere ilche doveva portarli in gita a Praga.Al pronto soccorso dell'ospedale di, dove era arrivato in gravi condizioni, è deceduto per le ferite un 81enne. Nello stesso ospedale è ricoverata in gravi condizioni anche la moglie. È morta sul colpo, invece, una donna di 75 anni che viveva a Empoli (Firenze). Il conducente delè stato trasportato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) con un trauma cranico e in stato di choc.