A congresso per la libertà di ricerca

Mark Zuckerberg si sta allenando con due team di coach per l'audizione al congresso : A Menlo Park è scattata l'operazione Congresso. Quando comparirà davanti ai parlamentari Usa, Mark Zuckerberg dovrà dire addio a quel ragazzo descritto nel film “The Social Network” come un timido misantropo che frequentava le aule di Harvard in sandali. O almeno dovrà sembrare così. Il ceo ha assunto due squadre di esperti che lo stanno allenando. Per renderlo più carismatico, ...

Facebook pronta a sospendere altre società di data analysis. In arrivo due giorni di audizioni per Zuckerberg al congresso Usa : I prossimi giorni comunque saranno particolarmente intensi per Mark Zuckereberg che dovrà testimoniare al Congresso Usa in due audizioni che saranno trasmesse in diretta streaming con al centro le ...

Repubblica Ceca : congresso partito socialdemocratico - approvazione per decisione di interrompere trattative di governo : Il ministro della Giustizia ceco Robert Pelikan ha annunciato ieri che lascerà la politica e le funzioni sia alla guida del dicastero che... "Le elezioni anticipate non sono la soluzione per superare ...

Uil a congresso : relazione della Maggiani e battesimo per la sezione giovani : La Spezia - Venerdì 6 aprile con inizio alle ore 10 si terrà l'Assemblea Congressuale della Cst Uil spezzina. "La UIL CHE CRESCE: difendere le vecchie conquiste, conquistare nuove difese", questo il ...

congresso dà il via libera ai dati per l'Fbi. Allarme privacy negli Usa : Tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la loro privacy: sono due obiettivi che, da qualche anno, paiono in netto contrasto. Il tema è più che mai attuale, visti gli ultimi episodi di cronaca relativi allo scandalo di Cambridge Analytica e Facebook. E prima ancora le clamorose rivelazioni su telefoni e pc 'spiati', tirate fuori da Wikileaks. negli Stati Uniti il Congresso ha ...

Pd : Morassut - serve congresso con confronto popolare e aperto : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo fare il solito congresso del Pd, con le primarie ma senza politica. serve un largo confronto popolare sulla politica. Su un ‘programma fondamentale’ che possa essere discusso in tutto il Paese e oltre il Pd”. Lo scrive su Facebook Roberto Morassut, membro della Direzione del Pd.“Per uscire dal generico appello a tornare ‘tra la gente’ -aggiunge- occorrono ...

Pd : Morassut - serve congresso con confronto popolare e aperto (2) : (AdnKronos) – “Sulla base di questo lavoro -prosegue l’esponente Dem- si dia spazio ad un largo confronto popolare aperto che vada oltre il Pd e coinvolga mondi ed il vasto campo dell’associazionismo civico, che integri e implementi il programma. Si costruiscano albi dei partecipanti alle ‘primarie delle idee’ e dei comitati promotori di un soggetto aperto e federato che nasca da questo confronto e sia uno ...

Il congresso non si fila Trump e aumenta il budget per la ricerca : I fondi dedicati alla scienza crescono del 7,9% , e la missione Wide Field Infrared Survey Telescope, che rischiava di essere cancellata, viene reintrodotta nel programma, . Il programma di ...

Usa - il congresso approva il bilancio. Ci sono fondi per muro con il Messico : Primo via libera ufficiale per il finanziamento del muro con il Messico . Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato, con il voto favorevole del Senato, il bilancio da 1300 miliardi di dollari che ...

USA - accordo del congresso per evitare lo shutdown : Teleborsa, - Repubblicani e democratici hanno raggiunto un compromesso che evita la paralisi del governo statunitense per mancanza di fondi . Un'intesa raggiunta in "zona cesarini" visto che mancavano ...

congresso di Possibile : il regolamento per partecipare : Partecipa al Congresso di Possibile: è un esercizio di democrazia, ed è un esercizio di politica, per scegliere assieme la sinistra che sarà . [regolamento DEL Congresso DI Possibile 2018]

"Scienza per la Democrazia" - il 5° congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica : ... mobilitare assieme politici, scienziati e cittadini affinché si ottenga da parte delle Istituzioni nazionali e internazionali l'adozione di regole e politiche che favoriscano la scienza e l'accesso ...

“La scienza per la democrazia” : dall’11 al 13 aprile a Bruxelles il quinto congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica : Al via la quinta riunione del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, organizzato dall’Associazione Luca Coscioni. Il congresso si svolgerà dall’11 al 13 aprile al Parlamento Europeo di Bruxelles e sarà l’occasione per mettere al centro il tema “La scienza per la democrazia”, con particolare attenzione all’interazione tra le evidenze scientifiche e il processo decisionale. Il congresso è stato presentato oggi con una conferenza ...

Perugia - i commercialisti al Centro congresso Capitini : I lavori saranno aperti in diretta streaming da Milano da Marcella Caradonna , Presidente ODCEC Milano, e da Massimo Miani , Presidente CNDCEC, collegati con Perugia e con più di 100 sedi di Ordini ...